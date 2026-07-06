MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026
opinião
Bernardo Mota Veiga
Físico, Estratega & Ex Cripto-céptico

Carreguei no botão pela Seleção

Hoje às 11:59
TORONTO, ONTÁRIO - 2 DE JULHO: Cristiano Ronaldo, n.º 7 de Portugal, comemora com uma camisola em homenagem ao falecido colega de equipa Diogo Jota, após a vitória por 2-1 no jogo das oitavas de final do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Portugal e a Croácia, no Estádio de Toronto, a 2 de julho de 2026, em Toronto, Ontário. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Cabo Verde teve todo o seu país a apoiar sem reservas. Está na hora de a seleção portuguesa ter o mesmo apoio

Passaram duas semanas desde este meu artigo. Ele gerou bastantes reações, mas desde então as opiniões generalizadas sobre a capacidade da nossa seleção e do treinador já mudaram quatro vezes. É por isso que tenho que voltar a escrever sobre futebol.

Relembro que é uma coluna de opinião, e não uma coluna jornalística, portanto deixem-me dar ao luxo de não fundamentar tudo o que digo nem dizer tudo o que me parece ter fundamentos. Deixo aos jornalistas o jornalismo. Eu estou mais interessado na estratégia.

A lição do Vozinha

Acho que todos concordamos que Cabo Verde não tem a melhor equipa do mundial. Acho que concordamos todos que a Argentina é uma das melhores seleções deste mundial a par, talvez, com a Espanha. Concordando nos pressupostos podemos falar da lição que Cabo Verde deu ao mundo do futebol, e ao mundo sem futebol. O que aconteceu naquele jogo foi quase épico.

Tudo começou com um Vozinha que se transformou num fenómeno logo frente à Espanha. Não um daqueles fenómenos objetivos e pragmáticos. Daqueles que fazem um jogador revelar-se e transformar-se na referência técnica de uma determinada equipa. Vozinha não virou fenómeno por causa disso, até porque a carreira dele já vai longa e os anos de mostra já passaram há muito.  Jogou inclusive em Portugal e nunca foi a capa que é hoje nos media, nem nunca foi o herói sem capa que é agora. Nunca se tinha falado de Vozinha e de repente fala-se de um país inteiro. O que Vozinha fez foi muito mais do que transformar a sua carreira que já é imutável. Vozinha transformou um país enquanto se transformou num legado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quando se entrega tudo em campo e em cima disso se entrega uma imensa humildade, não há muro que trave a onda empática que se cria. Vozinha multiplicou enormemente as suas redes sociais mas multiplicou também o orgulho nacional, a confiança da equipa, dos adeptos, da nação e até mesmo dos milhares de simpatizantes que criou nos quatro cantos do mundo. A empatia faz parte do jogo e, quando a mesma está carregada de humildade, saltam à vista as diferenças entre o bem e o mal. Vozinha fez as pessoas acreditar no bem.

O adepto -1

Criticar por criticar é ser adepto -1. Apoiar quando importa é ser adepto +10.000.000 . Quando apoiamos incondicionalmente a nossa seleção estamos a ser o adepto +10.000.000. No primeiro caso criamos tensão, criamos insegurança, criamos hesitação. Tudo aquilo que Cabo Verde não sentiu porque em Cabo Verde optou-se pela opção 2. Este apoio retirou toda a pressão desnecessária e adicionou toda a tensão fundamental. Bem se viu como jogavam tranquilamente cada jogo deste mundial, por vezes demasiado ingenuamente junto da sua própria área, mas não havia como retirar o Carpe Diem àqueles jogadores heroicos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O futebol é um jogo de diversão competitiva. É mau quando é só diversão. É mau quando é só competitividade. O futebol vive no intervalo entre as duas. Existe um balanço no futebol que tem persistido ao longo dos anos e que faz do futebol aquilo que é. Depois há a parte do entretenimento que alcança o apogeu quando diversão e competitividade se juntam.  Hoje quase ontem aconteceu isso. Os jogadores entraram em campo para dar tudo, para se divertirem e, inevitavelmente, entreterem. Fizeram acontecer talvez o melhor jogo do mundial 2026.

Devemos copiar Cabo Verde e deixar as críticas para trás, porque já vimos muitas vezes daquilo que os rapazes são capazes e daquilo que as críticas são capazes. Cada jogo é um jogo e há momentos para criticar e outros para confiar. Não vou desconfiar de uma seleção no momento em que estamos a quatro jogos do fim. O plano está feito. Não há nada a fazer se não confiar. Terei muito tempo para criticar e para debitar toda a minha sabedoria ou ignorância acerca de futebol.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temos uma equipa de luxo, jogadores de luxo, e cada um sabe bem como ser o melhor em campo e fora dele e cada um sabe bem como dar o seu melhor. O que os jogadores precisam é da confiança dos seus adeptos que neste caso é um país inteiro. A confiança para darem o seu melhor e para confiarem em si próprios. Naquela madrugada, Cabo Verde mostrou o valor da confiança e jogou de igual para igual contra uma das melhores seleções do mundo. Perderam, sim, no prolongamento, mas nem a Espanha nem a Argentina os venceram em noventa minutos. Saíram de cabeça erguida, e é isso que dá peso à lição. A nossa seleção parece ter que andar sempre a justificar-se, mesmo quando tem feito um percurso eficiente. Não espetacular mas eficiente.

É hora de acabar com divisões. Acreditar na força da técnica e na técnica da força. Meter uma pata de coelho num bolso e um trevo de quatro folhas no outro e acreditar, torcer, vibrar. Vestir a camisola mas também a pele dos guerreiros que já têm adversários que chegue. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Põe o teu dinheiro onde tens a tua boca"

Ontem refleti muito e decidi enviar o meu novo livro "Frequência de Ressonância — M.V. Bernardo" para os jogadores da seleção. Não é um livro sobre futebol. É um livro sobre confiar no sinal certo mesmo quando tudo à volta grita para duvidar, e é essa a única mensagem que lhes quero deixar. A  Amazon dava-me como prazo de entrega 16 de Julho. Nessa data ou estamos em casa ou estamos na final. Olhei para o botão 3 segundos e carreguei. Foi aí que percebi a confiança que tenho nesta seleção. Os livros vão a caminho, e a seleção vai recebê-los no hotel-quartel general, porque a seleção vai mesmo à final do campeonato do mundo.

Estou convicto, estou confiante e, como dizem os americanos, "put your money where your mouth is." 

 Eu já pus o meu dinheiro onde tenho a minha boca. Falta a seleção pôr os golos onde tem os pés.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Cabo Verde Vozinha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Klopp: «Trump e Infantino não percebem nada de futebol»

Há 6 min
opinião
Beatriz Jalón

Duas raízes. Um coração. Hoje, Portugal

Há 11 min

Trump confirma intervenção no caso Balogun: «Pedi uma revisão à FIFA»

Há 30 min

Danilo Pereira: «Ronaldo é sempre o principal foco quando as coisas correm mal»

Há 1h e 2min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

"Despedi-me, e essa foi a última vez que o vi": a Rússia prometeu um bom emprego a estes homens e eles acabaram presos no "inferno"

Ontem às 12:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Ontem às 11:07

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Hoje às 08:29