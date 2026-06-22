Vozinha salvo pelo apito e má exibição de ex-Benfica (as notas dos jogadores de Cabo Verde)

Há 40 min

A proteção da área não funcionou como contra a Espanha e lá atrás sofreu-se muito

Vozinha - 5

Podia ter feito melhor no segundo golo, mas não era fácil. Exibição menos vistosa do que a conseguida contra a Espanha, ainda que não tenha comprometido, pelo menos quando estava a contar. É que o Uruguai fez o 3-2 e Vozinha não ficou nada bem na fotografia, mas foi salvo por um fora de jogo.

Steven Moreira - 4

Apanhou pela frente o melhor jogador do Uruguai e teve sempre dificuldade em perceber como parar Maxi Araújo, que fez o quis a vir da esquerda para dentro, marcando um golo e assistindo para outro. Acabou o jogo em grandes difiiculdades físicas, mas ainda deu para subir nota pela resistência com que abordou esses momentos.

Pico Lopes - 5

Jogo difícil para os centrais, que tiveram de lidar com uma ameaça semelhante à da Espanha em termos de cruzamento, mas com a importante diferença de que o Uruguai está mais talhado para o fazer. Alguma passividade no primeiro golo dos sul-americanos e pareceu meio perdido no segundo.

Diney Borges - 4

Como o colega de defesa, teve muita dificuldade a ler o jogo e em garantir a proteção da área, ele que esteve imperial com a Espanha. A defesa de Cabo Verde sofreu com o futebol mais físico e possante do Uruguai, com Diney a não conseguir responder nos momentos que deram os golos do adversário - perde a disputa no primeiro e chega atrasado no segundo.

Sidny Cabral - 2

Jogo para esquecer do lateral que fez toda a época em Portugal, parte dela no Benfica. Tem demasiado pensamento ofensivo para poder dar garantias totais a defender, como se viu nos golos sofridos. De resto, o primeiro do Uruguai podia até ter sido autogolo dele. A atacar, onde é melhor, pareceu estar em excesso de confiança. Viu ainda um cartão amarelo que o deixa de fora da última jornada.

Ryan Mendes - 6

Pensou-se a dada altura que podia ser um jogador de outro nível, mas nunca lá chegou. Contra o Uruguai tentou ser um elo de ligação com o ataque, mas nem sempre os colegas o ajudaram. Bom jogo, ainda assim.

Kevin Pina - 7

Marca o primeiro golo da história de Cabo Verde em mundiais e isso já chegava. Grande pontapé a aproveitar uma falha gritante da barreira e uma abordagem menos conseguida de Fernando Muslera.

Jamiro Monteiro - 5

É quem tem mais perfume e pausa nos pés, mas, um pouco à imagem de Ryan Mendes, nem sempre conseguiu ajudar ou que o ajudassem.

Telmo Arcanjo - 4

Não pareceu estar no seu melhor nível físico, o que atrapalhou a qualidade que consegue dar ao jogo.

Gilson Benchimol - 5

Aposta diferente no ataque, faltou-lhe mais sequência. Quando a deu um adversário puxou com tudo e evitou uma jogada de perigo.

Garry Rodrigues - 5

Como quase todo o ataque, teve pouca bola e possibilidade de fazer a diferença.

Nuno da Costa - 6

Entrou bem para servir de referência no ataque e teve lances de destaque quando se lhe pediu.

Hélio Varela - 7

Sagaz a aproveitar um erro inacreditável de Fernando Muslera, Hélio Varela recuperou a bola e chutou para uma baliza deserta, fazendo na altura o 2-2. Excelente entrada com sangue novo.

Laros Duarte - 6

Entrou para dar sangue e carregar pianos, e conseguiu fazê-lo algumas vezes.