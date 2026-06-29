Redenções e um treinador com 8 (as notas dos jogadores do Brasil)

Brasil venceu o Japão por 2-1 em partida emocionante e garantiu a classificação aos oitavos de final do Mundial 2026
Alisson - 5
O Brasil não precisou de muitas defesas de Alisson durante a partida. No entanto, na única finalização japonesa que acertou a baliza canarinha, o guarda-redes não conseguiu impedir o golo. Não teve culpa, mas também não pode ter uma nota elevada.
Danilo - 6
Fez uma primeira parte abaixo do esperado, assim como a restante equipa. Errou no lance do golo japonês, mas conseguiu melhorar nos 45 minutos finais e teve boas contribuições.
Marquinhos - 7
Foi sólido desde o primeiro momento. Enquanto o restante da equipa tinha dificuldades, foi um dos pontos positivos.
Gabriel Magalhães - 8
Fez uma primeira parte regular, mesmo com uma falha no golo japonês. Nos últimos 45 minutos, defendeu perfeitamente e foi fundamental no ataque. Deu a assistência para o golo de empate de Casemiro.
Douglas Santos - 6
Jogo bastante correto, como é o padrão de Douglas Santos neste Mundial. Não brilhou, mas foi consistente e acertou tudo o que tentou.
Casemiro - 6
Foi o destaque negativo e positivo. Fez uma péssima primeira parte e foi um dos responsáveis pelo golo japonês. No entanto, voltou melhor para os últimos 45 minutos e, além de melhorar defensivamente, marcou o golo de empate.
Bruno Guimarães - 7
Mais um que melhorou consideravelmente na segunda parte. Além de ser importante para dar consistência ao meio-campo brasileiro, deu a assistência para o golo da vitória no último minuto do jogo.
Lucas Paquetá - 4
Fez um primeiro tempo difícil. Sem criatividade, em nada ajudou o Brasil a criar antes ou depois de sofrer o golo. Foi substituído por lesão no intervalo e não teve oportunidades de melhorar com o restante da equipa.
Vinícius Júnior - 5
Desempenho quase irreconhecível. Não chamou a responsabilidade e não criou oportunidades de golo.
Rayan - 6
Fez um jogo regular e foi fundamental para a qualificação brasileira. No final da partida, foi o responsável por encontrar Bruno Guimarães com liberdade na entrada da área para o médio dar a assistência a Martinelli.
Matheus Cunha - 6
Fez uma partida de pouco brilho. Sem golos, esteve desaparecido na primeira parte. Na segunda, participou bem taticamente, abrindo espaços com boas movimentações. Com a bola, porém, pouco ajudou.
Endrick - 5
Apesar do apoio dos adeptos, ainda não encontrou o bom futebol neste Mundial. Contra o Japão, parecia nervoso e errou constantemente na tomada de decisões.
Martinelli - 8
Foi o grande herói da noite. Entrou durante a segunda parte e foi fundamental para a qualificação brasileira com um belo golo no último minuto.
Fabinho e Danilo Santos - Sem nota
Entraram no final da partida e pouco participaram no confronto.
Ancelotti - 8
Errou muito na primeira parte e foi um dos grandes responsáveis pelo mau desempenho do Brasil. No entanto, também foi um dos grandes nomes da qualificação. Conseguiu mudar jogadores e a postura da equipa nos últimos 45 minutos. Tem muitos méritos na classificação aos oitavos de final.