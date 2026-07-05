MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Brasil 0-1 Noruega

CNN Portugal
Há 1h e 57min
Brasil-Japão (Foto: AP Photo/Karen Warren)
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O último jogo oficial entre as seleções foi há quase 30 anos, quando a Noruega bateu o Brasil por 2-1 na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 1998. Em New Jersey, no estádio que vai receber a final da competição, é o norte-americano Ismail Elfath o escolhido para arbitrar o encontro

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No caminho até aos oitavos, o Brasil venceu o grupo C, com sete pontos, à frente de Marrocos com a mesma pontuação. Já nos 16 avos de final, a «canarinha» teve de suar, e bem, para levar de vencida o Japão por 2-1. Já a Noruega foi segunda do grupo I, atrás da França, com seis pontos e eliminou a Costa do Marfim na primeira ronda a eliminar, por 2-1.

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Ainda sem golos. 

 

BRASIL

TITULARES

Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Jr., Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Rayan.

 

SUPLENTES

Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Roger Ibañez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Raphinha, Endrick, Luiz Henrique e Igor Thiago.

 

NORUEGA

TITULARES

Nyland, Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Nusa, Alexander Sorloth, Haaland e Ryerson.

 

SUPLENTES

Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Ostigard, Fredrik Bjorkan, Marcus Holmgren Pedersen, Sondre Langas, Henrik Falchener, Morten Thorsby, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstveldt, Thelo Aasgaard, Schjelderup, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Jorgen Strand Larsen.

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Temas: Mundial 2026 Brasil Noruega
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