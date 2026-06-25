Mais 9's na seleção e o regresso de Neymar (as notas dos jogadores do Brasil)

Seleção brasileira não encontrou dificuldades e goleou a Escócia. Vini. Jr foi, novamente, o melhor em campo
Alisson - 7
Foi pouco acionado. Fez duas defesas mais difíceis e, por isso, recebe uma boa nota.
Danilo - 5
Sem grandes dificuldades do lado direito da defesa, não contribuiu tanto para o ataque.
Marquinhos e Gabriel Magalhães - 7
Partida sólida dos centrais. Mais uma vez, é difícil dar notas diferentes para os dois que tiveram um desempenho bom e muito parecido. Estiveram bem pelo chão, pelo ar e na saída de bola.
Douglas Santos - 6
Atuação parecida com a de Danilo. Esteve bem defensivamente, apareceu pouco no ataque, mas foi importante para Vini Jr. ter tanta liberdade no setor ofensivo.
Casemiro - 6
Jogo importante para ganhar confiança. Trabalhou bem defensivamente e fez um lançamento importante no golo de Matheus Cunha. Vem em crescendo no Mundial, e isso é um ótimo sinal para uma equipa que quer ser campeã.
Bruno Guimarães - 8
Boa partida do meio-campista. Foi importante para o Brasil dominar o setor e teve participações relevantes no ataque, com duas assistências: uma para Vini. Jr. e outra para Matheus Cunha.
Lucas Paquetá - 6
Fez um jogo interessante. Apesar de não ter sido o melhor em campo, melhorou consideravelmente na segunda parte e participou ativamente na construção do resultado. Mesmo sem golos ou assistências, não foi uma atuação para esquecer, mas ainda pode fazer muito mais neste Mundial.
Rayan - 7
Não teve uma atuação individual de enorme destaque, mas foi muito importante para a estratégia coletiva do Brasil. Foi fundamental na pressão à saída de bola escocesa, principalmente no primeiro golo da seleção.
Vinícius Júnior - 9
Novamente, o melhor em campo. Marcou dois golos, fez grandes jogadas e, mais uma vez, mostrou que é o craque da seleção.
Matheus Cunha - 7
Fez mais um bom jogo. Foi importante para abrir espaços no ataque que foram bem explorados pelos companheiros de equipa. Além disso, marcou um golo, o terceiro dele no Mundial.
Martinelli - 5
Entrou durante a segunda parte e mais uma vez não foi bem. Ficou desaparecido e não conseguiu demonstrar a qualidade que tem.
Fabinho - 6
Entrou bem no lugar de Casemiro. Manteve a qualidade no meio-campo e o Brasil não sofreu defensivamente após a sua entrada.
Neymar - 5
Passou muito tempo lesionado e entrou para ganhar ritmo. Como esperado, não demonstrou a qualidade que tem, mas pode ser uma peça útil nos próximos jogos.
Endrick e Alex Sandro - sem nota.
Entraram no fim da partida e pouco participaram no jogo.
Ancelotti - 9
Foi o melhor jogo do Brasil até aqui no Mundial. Tem feito alterações necessárias e inteligentes na equipa titular, adaptando-se ao adversário e evoluindo com o decorrer da competição. Dá grandes esperanças aos adeptos de que o título é sim uma possibilidade.