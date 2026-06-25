Mais 9's na seleção e o regresso de Neymar (as notas dos jogadores do Brasil)

Há 32 min

Seleção brasileira não encontrou dificuldades e goleou a Escócia. Vini. Jr foi, novamente, o melhor em campo

Alisson - 7

Foi pouco acionado. Fez duas defesas mais difíceis e, por isso, recebe uma boa nota.

Danilo - 5

Sem grandes dificuldades do lado direito da defesa, não contribuiu tanto para o ataque.

Marquinhos e Gabriel Magalhães - 7

Partida sólida dos centrais. Mais uma vez, é difícil dar notas diferentes para os dois que tiveram um desempenho bom e muito parecido. Estiveram bem pelo chão, pelo ar e na saída de bola.

Douglas Santos - 6

Atuação parecida com a de Danilo. Esteve bem defensivamente, apareceu pouco no ataque, mas foi importante para Vini Jr. ter tanta liberdade no setor ofensivo.

Casemiro - 6

Jogo importante para ganhar confiança. Trabalhou bem defensivamente e fez um lançamento importante no golo de Matheus Cunha. Vem em crescendo no Mundial, e isso é um ótimo sinal para uma equipa que quer ser campeã.

Bruno Guimarães - 8

Boa partida do meio-campista. Foi importante para o Brasil dominar o setor e teve participações relevantes no ataque, com duas assistências: uma para Vini. Jr. e outra para Matheus Cunha.

Lucas Paquetá - 6

Fez um jogo interessante. Apesar de não ter sido o melhor em campo, melhorou consideravelmente na segunda parte e participou ativamente na construção do resultado. Mesmo sem golos ou assistências, não foi uma atuação para esquecer, mas ainda pode fazer muito mais neste Mundial.

Rayan - 7

Não teve uma atuação individual de enorme destaque, mas foi muito importante para a estratégia coletiva do Brasil. Foi fundamental na pressão à saída de bola escocesa, principalmente no primeiro golo da seleção.

Vinícius Júnior - 9

Novamente, o melhor em campo. Marcou dois golos, fez grandes jogadas e, mais uma vez, mostrou que é o craque da seleção.

Matheus Cunha - 7

Fez mais um bom jogo. Foi importante para abrir espaços no ataque que foram bem explorados pelos companheiros de equipa. Além disso, marcou um golo, o terceiro dele no Mundial.

Martinelli - 5

Entrou durante a segunda parte e mais uma vez não foi bem. Ficou desaparecido e não conseguiu demonstrar a qualidade que tem.

Fabinho - 6

Entrou bem no lugar de Casemiro. Manteve a qualidade no meio-campo e o Brasil não sofreu defensivamente após a sua entrada.

Neymar - 5

Passou muito tempo lesionado e entrou para ganhar ritmo. Como esperado, não demonstrou a qualidade que tem, mas pode ser uma peça útil nos próximos jogos.

Endrick e Alex Sandro - sem nota.

Entraram no fim da partida e pouco participaram no jogo.

Ancelotti - 9

Foi o melhor jogo do Brasil até aqui no Mundial. Tem feito alterações necessárias e inteligentes na equipa titular, adaptando-se ao adversário e evoluindo com o decorrer da competição. Dá grandes esperanças aos adeptos de que o título é sim uma possibilidade.