"Deu a louca nos astros". Como o Brasil é berço de nomes – e de futebolistas - extraordinários

Há 1h e 29min

Não foi só Portugal: os três países de língua portuguesa empataram na primeira jornada. Brasil joga esta madrugada contra o Haiti

Então e Portugal, pá?! Já chega de conversa, vá. Deixem os homens repousar e esperemos por melhores dias. Afinal de contas, nenhum país de língua portuguesa ganha na primeira jornada. Aliás, todos empatam: começa Brasil, continua Cabo Verde, fecha Portugal. Pois é, Portugal... A minha sensação é muito parecida com a do Sporting vs. Torreense,

Eu explico: no Jamor, o 1:1 aparece no início da primeira parte e atrevo-me a pensar que a vitória está bem encaminhada, porque o Sporting vai arrebitar finalmente e o Torreense afrouxar, já sem força nas canetas. Passam-se minutos e minutos, sem me dar conta deles. Às tantas, olho para o ecrã gigante e espanto-me com o minuto 79. Nesse hiato temporal, ri-me infinitas vezes com as larachas da dupla Jorge Andrade e José Dominguez e o Sporting... bola. O resultado é o que se sabe, o Torreense aguenta-se até ao prolongamento, desfere o golpe da misericórdia no penálti de Stopira e só não fecha o 3:1 por falta de pontaria (e cansaço, óbvio).

Portugal em Houston é, para mim, parecido. Com a agravante de ter começado a ganhar e deixar-se empatar num lance estudado, um canto mais curto, onde as marcações são sempre mais organizadas. Entre o 1:0 e o 1:1... bola. Muito, demasiado jogo para os lados, a passo, sem chama nem intensidade. A segunda parte passa devagar, devagarinho. Os ponteiros do relógio avançam indiferentes. Já Portugal não avança, joga parado. Não se vê a genica da França, só a partir do momento em que Dembéle joga encostado à linha e permite o show de Olise no meio, ou da Argentina, exímia a baralhar no jogo interior, o mais difícil no futebol (andar com a bola de um lado para o lado é fácil, desculpem lá os entendidos na matéria), ou até a verticalidade da Inglaterra.

Chega, vá. Mudemos de agulha. De assunto. E que tal os Knicks, hein?! Aquilo é que é, estrondoso. A sério, tenho de escrever um texto sobre o Mundial. Muito bem, aqui vai: apelidos com queda para o golo, revisão da matéria dada em Mundiais. Há o exemplo dos Müller com os alemães Gerd (14), Thomas (10), Dieter (dois) e Hansi (um) mais o brasileiro que se lê Miller por causa do trema em cima do u (dois, ambos em 1990).

A partir de 2026, apresento-vos o mundo Zidane. O primeiro de todos é da Argélia, chamado Djamel, em 1986. Marca à Irlanda do Norte, ao então guarda-redes mais velho do torneio, Pat Jennings, com 40 anos. Passam-se uns anos e aparece Zinedine pela França. Dois golos em 1998, ambos na final vs. Brasil, mais três em 2006 – a sequência é do mais latino possível e imaginável (Espanha, Portugal e Itália).

Quer saber a melhor?

…

Sabe como se chama o irmão de Zinedine?

…

Djamel.

O mundo é incrível, as coincidências poderosas. Sempre.

E esta aqui?! Quarenta anos depois de 1986, o terceiro Zidane aparece nos Mundiais. É o filho de Zinedine e aparece na folha de jogo do Argélia vs. Argentina como titular. À bauiza. Falta-lhe o ‘l’ porque me lembrei daquela figura hilariante criada pelo Herman José, o Feuisberto Uauande, presidente da ADQNSDL (Associação Daqueles Que Não Sabem Dizer os Éles). É de Uisboa, mora nas Uaranjeiras e, imagine-se, joga futebou de sauão. Onde? À bauiza, lá está. Como o Zidane. Pobre Uca, sofre um hat-trick do Uioneu. Esse, o Messi.

Lionel Messi remata à baliza defendida pelo guarda-redes argelino Luca Zidane, durante o jogo do Grupo J do Campeonato do Mundo de futebol entre a Argentina e a Argélia, em Kansas City, Missouri, terça-feira, 16 de junho de 2026. AP Photo/Reed Hoffmann

O Mundial-2026 promete, sim senhor, e ainda faltam uns 70-e-tal jogos para a final de 19 Julho. Para já, nenhum brasileiro se vê a agitar a bandeira da “Ordem e Progresso” nesse dia tão longínquo. Embora sejam donos e senhores do slogan ‘todo o mundo tenta e só o Brasil é penta’, a verdade é que o penta actual do Brasil é da seca.

Façam as contas comigo, se faz favor: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. O Brasil não levanta a taça desde aquela série inesquecível de sete vitórias seguidas na Ásia, com o seleccionador Scolari e o goleador Ronaldo (oito golos, dois deles na final). Daí para cá, cinco Mundiais a zeros. Penta. É inédito? Nem por isso, repete-se o hiato sem alegria entre 1930 e 1958. Inédito inédito é o hexa, caso Ancelotti não faça agora o milagre.

Ponto prévio: o Brasil não existe. Porque é um continente. Sim, continente. Ao todo, 26 Estados e um Distrito Federal com quatro fusos horários. Quatro!!!! Se fosse cinco é que era: penta. E não existe porque acumula uma capacidade ilimitada de me surpreender nos títulos dos filmes. Veja isto: lá, “A Ressaca” é “Se Beber, Não Case”.

Daí até viajarmos na maionese para encontrar outros casos é mato. Na mesma linha, o “Because I Said So”, com Helen Hunt, é “Minha Mãe Quer Que Eu Case”. É triste imaginar que todo o filme (mesmo de série Z) caiba num título, pena que não pudessem dizer com quem a mãe gostaria que a filha casasse e já agora o dia. “The Sound of Music” poderia ser “O Som da Música” (ou “Música no Coração”, em Portugal). Poderia... mas não! É transformado em “Noviça Rebelde”. Pobre Julie Andrews.

Deite-se porque “Analyze This”, com Robert de Niro e Billy Crystal, é “Máfia no Divã”. Quando lançam o “Analyze That”, com a mesma dupla, é “A Máfia Volta ao Divã”. Aiiiiii. “State and Main” é David Mamet no seu melhor. E o que é que eles fizeram? “Deu a Louca Nos Astros”. Epá, não se faz. O mais preocupante de alguns títulos é o subtítulo redundante e explicativo, como naquele da Helen Hunt ou naquele da Bette Davis, “All About Eve” (“A Malvada”), ou ainda no “The Graduate”, com Dustin Hoffman, “A Primeira Noite de Um Homem”. Para quê, se ninguém quer entrar no cinema a saber logo a história toda? “Sunshine, Alerta Solar”, “Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas”, “Arthur, o Milionário Sedutor” (só falta acrescentar bêbedo e o filme está mais que visto), “Christine, o Carro Assassino”, “Pulp Fiction, Tempo de Violência”, “Forrest Gump, o Contador de Histórias”, “Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento”, “Moulin Rouge, Amor em Vermelho”.

Mais, mais. Ora bem, a Doris Day de “Calamity Jane” é “Ardida como Pimenta”. “Annie Hall”, de Woody Allen, é um nome próprio mas isso seria devidamente ultrapassado para “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”. A melhor de todas, que me desculpem os anteriores, é o “Fear Dot Com” mudado para… (bateria) ... “Medo.com br”. Sem comentários.

Ou então, a tripla mais descoordenada de sempre: “Smokey & The Bandit”, o segundo filme mais visto nas salas dos EUA após a “Guerra das Estrelas”, em 1977, com Burt Reynolds e Sally Field, é “Agarra-me Se Puderes”. Segue-se “Desta Vez Te Agarro” em “Smokey & The Bandit 2” e “Agora Você não Escapa”, em “Smokey & The Bandit 3”.

Brasil, pois é. Se fizermos zoom aos nomes dos jogadores, é uma risota pegada. Ainda me lembro bem daquele lateral-direito Maicon, do Inter de Mourinho. Como os seus pais Manoel e Anísia adoram cinema (sempre presente, o tema) e têm uma paixão comum por Michael Douglas, vai de irem ao cartório de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para dar o nome do actor ao filho.

E sai Maicon Douglas (com o segundo filho, já não há margem para erro: Marlon Brando).

Pergunta: quem levanta a taça de campeão mundial em 1994? Carlos Caetano, mais conhecido por Dunga. Porque? A alcunha é de um tio, que não acreditava que ele crescesse. E que tal Heurelho? Coitado do guarda-redes. “Os meus irmãos chamam-se Heurolani e Libércio. E eu Heurelho. Não sei de onde o meu pai tirou isso.” Nem nós, Aurélio. Errrr, Heurelho.

7 de abril de 2019. Heurelho Gomes, guarda-redes do Watford, comemora no final do jogo da Taça de Inglaterra com o Wolverhampton Wanderers, no Estádio de Wembley, em Londres. AP Photo/Matt Dunham

O caso atinge também a maior figura de todas: Pelé. Diz ele na sua biografia. Abre aspas e toma lá disto. “Nós, brasileiros, gostamos de apelidos [alcunhas]. Eu posso falar, porque tive alguns. O primeiro foi Dico, que é como a minha mãe me chama até hoje. No Santos, durante algum tempo, fui chamado de Gasolina. Obra do Zito, que estava a pensar num cantor brasileiro com o mesmo nome. Depois apareceu o Pelé. Aquilo irritava-me no início. E muito. Nunca tive 100% de certeza sobre a origem do Pelé, mas a versão mais provável é a que conto agora: tudo começou com um amigo do meu pai chamado Bilé. Como era pequeno, distorcia a pronúncia e dizia que queria ser o Pilé quando fosse grande. Dizia Pilé em vez de Bilé. Quando mudei de Três Corações para Bauru, o meu forte sotaque mineiro deu-me para passar a dizer Pelé. Foi assim”

Pelé, que sonho. A coroa de Rei assenta-lhe bem: com ele, três Mundiais; sem, tão-só dois. É o tal penta. Além desse penta, o Brasil é também o único país com presenças em todos os 23 Mundiais, desde 1930 até 2026. E o curioso, a selecção brasileira até perde o primeiro jogo de sempre, vs. Jugoslávia (2:1). Atentemos à estreia, no dia 14 Julho. O Brasil entra em campo com Joel; Itália e Brilhante; Fausto, Fernando e Hermógenes; Nilo, Araken, Poly, Preguinho e Teóphilo. Se Heurelho jogasse no lugar de Joel e Dunga em vez de Fernando, seria o onze mais faustoso e inesquecível da galáxia.

21 de junho de 1970. Pelé aos ombros dos companheiros de equipa após o Brasil ter vencido a final do Campeonato do Mundo de Futebol contra a Itália, por 4-1, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Talvez tenha sido este o dia mais glorioso da história do Brasil no Mundial. A sua terceira conquista do Mundial contra uma forte seleção italiana significou que o país ficou com o troféu Jules Rimet para sempre. AP Photo/Arquivo

O Fernando do meio-campo é um tal Fernando Rubens Pasi Guidicelli. Acredite, o homem aparece nos almanaques de Benfica e Sportig. Sei-o bem, porque tenho-os ambos à minha frente, abertos nas páginas da época 1935-36. Caramba, que viagem. Ainda não, porque isto da história do Fernando é como o Mundial-2026 e ainda faltam muitos caracteres para chegarmos ao final.

Vamos lá então: partida, largada, fugida. O homem nasce em 1906 no Rio de Janeiro e é filho de pais italianos. Está explicado, o Guidicelli (se meter algodão dentro da boca, na zona das bochechas, e fechar a mão em forma côncava, este apelido sai-lhe às mil maravilhas). Formado no América, um dos clubes cariocas mais conceituados, transfere-se para o Fluminense em 1927. Faz 90 jogos durante quatro anos e entra nos convocados para o Mundial-30. É titular nos tais dois jogos, vs. Jugoslávia e Bolívia - os únicos dele pela selecção. Como só dois? Isto tudo porque agride um árbitro (Leandro Carnaval, de seu nome) durante um particular com o Fluminense em 1931 e escapa-se para a Europa, como jogador do Vasco da Gama. Nunca mais voltaria a jogar no Brasil e nunca mais seria chamado para a selecção. Andaria numa roda-viva pela Europa.

Primeiro em Itália (Torino), depois Suíça (Young Boys), finalmente França (Bordéus). No Verão de 1935, Giudicelli vai ao Brasil de férias para convencer os amigos Jaguaré (guarda-redes) e Vianinha (defesa) a jogarem em Itália. O navio faz escala em Lisboa com os três brasileiros e não sai mais. Como assim? A erupção da Segunda Guerra Ítalo-Etíope (o sinistro Mussolini invade a Abissínia, actual Etiópia). Fechadas as portas em Itália, o trio assina contrato com o Sporting. Que proeza fantástica.

Dos três, o mais conhecido é Giudicelli (precisamente pelos dois jogos no Mundial-30) e também aquele com menos jogos de leão ao peito. Só um (2-1 para o Benfica), nas Amoreiras, a 17 Novembro 1935, para o campeonato regional de Lisboa. Nesse 11, também constam os nomes de Jaguaré e Vianinha. Estes dois fazem 90 minutos, já Giudicelli é expulso pelo árbitro Américo Gomes aos 73', por escaramuças com o benfiquista Cardoso. O filme é de terror, com salpicos de preconceito. O trio de brasileiro é apupado pelo público desde o primeiro minuto. Parece coisa de terceiro mundo. E é. Cada toque na bola suscita um burburinho anormal das bancadas. Quando soa o apito para o intervalo, o trio brasileiro volta a ser apupado. Não há direito, é uma pobreza de espírito alarmante.

Dizíamos, Guidicelli faz falta sobre Cardoso e o caldo está entornado. Os dois jogadores trocam o futebol pelo boxe e todos os outros se juntam à pancadaria gratuita. A polícia entra em campo para intervir e serenar os ânimos. Demora o seu tempo. O Benfica acaba por ganhar 2:1 e Guidicelli nunca mais volta a jogar pelo Sporting. Desvincula-se ainda nessa época, a tempo de ser o primeiro brasileiro a jogar no Real Madrid, onde também só faz um jogo (Racing, 6:0), antes de voltar à França. Retira-se do mundo do futebol em 1937, despede-se do mundo dos vivos em 1968. Pelo meio, é um dos adeptos do Maracanazo, em 1950.

Ah pois é, o Brasil também tem o seu lado lunar em matéria de Mundiais. A cena do penta é única. A incapacidade de ganhar em casa é também caso único. A maneira como abraça o desastre é um mimo. Apanha 7:1 da Alemanha na ½ final em 2014 e é abalroado pelo Uruguai no tal jogo decisivo em 1950, o do Maracanazo, quando o empate lhe basta e até começa a ganhar (2:1).

Essa vitória do Uruguai é surpreendente, sim, mas não se pode comparar ao escandaloso 1:0 dos EUA vs. Inglaterra. Aliás, arrisco-me a dizer que é o resultado mais inverosímil de todos os Mundiais. Amadores, os jogadores dos EUA são todos amadores. E a Inglaterra é já então aquela equipa armada ao pingarelho, do “ah e tal, somos diferentes; ah e tal, jogamos muito e somos todos federados; ah e tal, olhem para nós com chuteiras modernas e bolas de couro cosidas por dentro”. Tanto assim é que um redactor de um jornal de Londres recebe o resultado e rectifica-o para 10:1.

Em Belo Horizonte, no Estádio Independência, agora casa do América Mineiro, os amadores (com Joe Souza e Ed Souza, sem relação familiar e ambos jogadores do Ponta Delgada FC, um clube norte-americano com raízes açorianas) ganham aos profissionais. A colónia derrota o colonizador, e ainda há um penálti falhado pelo inglês Mortensen (defesa de Borghi). Antes, o avançado Gaetjens marca pelos EUA. Nascido em Port-au-Prince, capital do Haiti, em 1924, Gaetjens cumpre o sonho americano em 1947 para trabalhar como lavador de pratos no Rudy’s Cafe, um restaurante de comida espanhola, no cruzamento da 111th com a Avenida Lenox, no Harlem, Nova Iorque.

Gaetjens nunca obtém cidadania norte-americana nem mesmo visto provisório, porque vai jogar para França a seguir ao Mundial. De lá, Gaetjens volta para o Haiti e é porta-voz comercial das marcas Colgate (pasta de dentes) e Palmolive (champô). Ainda é internacional pelo Haiti, em Dezembro 1953, mas desaparece do mapa a 8 Julho 1964, quando é preso pela polícia secreta haitiana (Tontons Macoutes). O seu corpo nunca apareceu. O legado, esse, é imortal.

Gaetjens, de seu nome. Haiti, o seu país. EUA, a sua selecção. É herói no Brasil. E hoje o Brasil joga com o Haiti, nos EUA. Escrevo isto e até tremo. Que sequência de coincidências, chi-ça. Chi-çaaaaa. Assim é que é, com um penta de a’s.