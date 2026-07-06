Caderneta do Mundial, dia 26: o Brasil foi para casa mas ainda se fala português

Depois de caírem Cabo Verde e Brasil, Portugal tem a responsabilidade de manter a língua viva no Mundial
História do dia
O sonho do hexa chegou a pairar na mente dos brasileiros, mas a Canarinha vai novamente embora pela porta pequena. O Brasil perdeu com a Noruega num jogo em que até foi melhor grande parte do tempo, mas em que a falta de eficácia nas áreas foi decisiva.
A figura do jogo foi o monstruoso Erling Haaland, a fazer dois golos em momentos cirúrgicos, mas há mais dois jogadores a destacar: desde logo Ørjan Nyland, guarda-redes que rubricou a melhor exibição deste Mundial, tendo inclusive defendido um penálti logo no início; Andreas Schjelderup, jogador do Benfica que entrou para dar os dois golos ao avançado do Manchester City.
Voltando ao Brasil, é uma desilusão também para Carlo Ancelotti, que pareceu perdido nesta partida, nomeadamente na forma como colocou Neymar quando se percebia que o avançado não está em condições de poder competir ao mais alto nível. Apesar de ter marcado um golo já no fim, o astro brasileiro fez o seu último jogo pela Canarinha e sai também ele pela porta pequena.
A Noruega avança e pela frente tem a Inglaterra.
Cair sem merecer
O México perdeu com a Inglaterra, mas esteve por cima durante quase todo o jogo, o que se intensificou depois da expulsão de Jarell Quansah antes do minuto 70.
A jogar no mítico Azteca, que empurrou a seleção mexicana durante todo o Mundial, a equipa da casa pressionou com alta intensidade a Inglaterra, mas a eficácia fez a diferença.
Jude Bellingham foi cirúrgico e marcou em dois lances rápidos, colocando a Inglaterra a ganhar por 0-2. O México respondeu prontamente e num livre reduziu, mas os ingleses voltaram à vantagem de dois golos já na segunda parte e depois da expulsão. Penálti de Harry Kane lá para dentro.
A segurança durou pouco porque houve novo penálti, mas na outra área. O México reduziu e partiu para o assalto final, que acabou por não resultar.
Passa Inglaterra, que vai jogar com a Noruega.
Golo do dia
Que momento de Erling Haaland, mais um neste Mundial para o astro norueguês, que é uma autêntica máquina dentro da área. Pegou na rivalidade com Gabriel Magalhães e deixou o adversário nas covas, colocando o primeiro selo na viagem do Brasil para casa.
Haaland ataca novamente 🇳🇴— sport tv (@sporttvportugal) July 5, 2026
O avançado norueguês põe os nórdicos a vencer já perto do fim do jogo!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Brasil #Noruega #betano pic.twitter.com/KznHEpuHgn
Frase do dia
"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou Neymar, colocando um ponto final na sua carreira na seleção.
Jogador do dia
Podia e devia ser Ørjan Nyland, só que depois apareceu Erling Haaland a fazer o sexto e o sétimo golos. Que potência este avançado, o que não é surpreendente, é apenas a confimação do que já se sabe.
De cabeça ou até já com remates de fora da área, reforçou a candidatura a jogador do torneio, ele que agora divide o topo da lista de melhores marcadores com Lionel Messi e Kylian Mbappé.
Camisola do dia
Diogo Costa está a ser uma das figuras da Seleção e esta segunda-feira voltamos a precisar dele, quiçá até nos penálti. Estas camisola foi, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, feita para refletir o orgulho, a paixão e a confiança de um país. Que o nosso guarda-redes vista tudo isso como nós.
Músicas do dia
Cool Hipnoise - Ponto Sem Retorno | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Ou vai ou racha para a Seleção, mas abordamos o jogo com confiança para ultrapassar a Espanha e chegar aos quartos de final.
Vetusta Morla - Copenhague | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Andaram nove anos pela estrada antes de, finalmente, apresentarem um álbum de estúdio. Esta banda de Espanha é um dos nomes deste século no país vizinho.
Mitski - Washing Machine Heart | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Sempre na sombra, mas esta artista dos Estados Unidos apresenta um dos projetos mais consistentes do país.
Girls in Hawaii - Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Um indie pop que conquistou a Bélgica e passou para o mundo pouco depois, ganhando protagonismo com uma tour no início do século.