MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Caderneta do Mundial, dia 26: o Brasil foi para casa mas ainda se fala português

António Guimarães
Há 1h e 12min
Neymar marcou e chorou no adeus ao Mundial (AP Photo/Adam Hunger)

 

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Depois de caírem Cabo Verde e Brasil, Portugal tem a responsabilidade de manter a língua viva no Mundial

História do dia

O sonho do hexa chegou a pairar na mente dos brasileiros, mas a Canarinha vai novamente embora pela porta pequena. O Brasil perdeu com a Noruega num jogo em que até foi melhor grande parte do tempo, mas em que a falta de eficácia nas áreas foi decisiva.

A figura do jogo foi o monstruoso Erling Haaland, a fazer dois golos em momentos cirúrgicos, mas há mais dois jogadores a destacar: desde logo Ørjan Nyland, guarda-redes que rubricou a melhor exibição deste Mundial, tendo inclusive defendido um penálti logo no início; Andreas Schjelderup, jogador do Benfica que entrou para dar os dois golos ao avançado do Manchester City.

Voltando ao Brasil, é uma desilusão também para Carlo Ancelotti, que pareceu perdido nesta partida, nomeadamente na forma como colocou Neymar quando se percebia que o avançado não está em condições de poder competir ao mais alto nível. Apesar de ter marcado um golo já no fim, o astro brasileiro fez o seu último jogo pela Canarinha e sai também ele pela porta pequena.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Noruega avança e pela frente tem a Inglaterra.

Cair sem merecer

O México perdeu com a Inglaterra, mas esteve por cima durante quase todo o jogo, o que se intensificou depois da expulsão de Jarell Quansah antes do minuto 70.

A jogar no mítico Azteca, que empurrou a seleção mexicana durante todo o Mundial, a equipa da casa pressionou com alta intensidade a Inglaterra, mas a eficácia fez a diferença.

Jude Bellingham foi cirúrgico e marcou em dois lances rápidos, colocando a Inglaterra a ganhar por 0-2. O México respondeu prontamente e num livre reduziu, mas os ingleses voltaram à vantagem de dois golos já na segunda parte e depois da expulsão. Penálti de Harry Kane lá para dentro.

A segurança durou pouco porque houve novo penálti, mas na outra área. O México reduziu e partiu para o assalto final, que acabou por não resultar.

Passa Inglaterra, que vai jogar com a Noruega.

Golo do dia

Que momento de Erling Haaland, mais um neste Mundial para o astro norueguês, que é uma autêntica máquina dentro da área. Pegou na rivalidade com Gabriel Magalhães e deixou o adversário nas covas, colocando o primeiro selo na viagem do Brasil para casa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Frase do dia

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou Neymar, colocando um ponto final na sua carreira na seleção.

Jogador do dia

Podia e devia ser Ørjan Nyland, só que depois apareceu Erling Haaland a fazer o sexto e o sétimo golos. Que potência este avançado, o que não é surpreendente, é apenas a confimação do que já se sabe.

De cabeça ou até já com remates de fora da área, reforçou a candidatura a jogador do torneio, ele que agora divide o topo da lista de melhores marcadores com Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Camisola do dia

Diogo Costa está a ser uma das figuras da Seleção e esta segunda-feira voltamos a precisar dele, quiçá até nos penálti. Estas camisola foi, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, feita para refletir o orgulho, a paixão e a confiança de um país. Que o nosso guarda-redes vista tudo isso como nós.

Orgulho, paixão e confiança numa camisola (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Cool Hipnoise - Ponto Sem Retorno | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ou vai ou racha para a Seleção, mas abordamos o jogo com confiança para ultrapassar a Espanha e chegar aos quartos de final.

Vetusta Morla - Copenhague | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Andaram nove anos pela estrada antes de, finalmente, apresentarem um álbum de estúdio. Esta banda de Espanha é um dos nomes deste século no país vizinho.

Mitski - Washing Machine Heart | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Sempre na sombra, mas esta artista dos Estados Unidos apresenta um dos projetos mais consistentes do país.

Girls in Hawaii - Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um indie pop que conquistou a Bélgica e passou para o mundo pouco depois, ganhando protagonismo com uma tour no início do século.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Brasil Portugal Portugal Espanha Oitavos de final
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

FOTOS: o onze provável de Portugal para o duelo com Espanha

Há 4 min

Decisão de Trump sobre cartão vermelho a Balogun desencadeia tempestade política em torno do Mundial

Há 32 min

Mundial 2026: Javier Aguirre deixa o comando da seleção do México

Há 47 min

Mundial 2026: Messi, Mbappé e Haaland no topo

Há 49 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Ontem às 11:07

"Despedi-me, e essa foi a última vez que o vi": a Rússia prometeu um bom emprego a estes homens e eles acabaram presos no "inferno"

Ontem às 12:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45