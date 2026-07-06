Caderneta do Mundial, dia 26: o Brasil foi para casa mas ainda se fala português

Há 1h e 12min

Depois de caírem Cabo Verde e Brasil, Portugal tem a responsabilidade de manter a língua viva no Mundial

História do dia

O sonho do hexa chegou a pairar na mente dos brasileiros, mas a Canarinha vai novamente embora pela porta pequena. O Brasil perdeu com a Noruega num jogo em que até foi melhor grande parte do tempo, mas em que a falta de eficácia nas áreas foi decisiva.

A figura do jogo foi o monstruoso Erling Haaland, a fazer dois golos em momentos cirúrgicos, mas há mais dois jogadores a destacar: desde logo Ørjan Nyland, guarda-redes que rubricou a melhor exibição deste Mundial, tendo inclusive defendido um penálti logo no início; Andreas Schjelderup, jogador do Benfica que entrou para dar os dois golos ao avançado do Manchester City.

Voltando ao Brasil, é uma desilusão também para Carlo Ancelotti, que pareceu perdido nesta partida, nomeadamente na forma como colocou Neymar quando se percebia que o avançado não está em condições de poder competir ao mais alto nível. Apesar de ter marcado um golo já no fim, o astro brasileiro fez o seu último jogo pela Canarinha e sai também ele pela porta pequena.

A Noruega avança e pela frente tem a Inglaterra.

Cair sem merecer

O México perdeu com a Inglaterra, mas esteve por cima durante quase todo o jogo, o que se intensificou depois da expulsão de Jarell Quansah antes do minuto 70.

A jogar no mítico Azteca, que empurrou a seleção mexicana durante todo o Mundial, a equipa da casa pressionou com alta intensidade a Inglaterra, mas a eficácia fez a diferença.

Jude Bellingham foi cirúrgico e marcou em dois lances rápidos, colocando a Inglaterra a ganhar por 0-2. O México respondeu prontamente e num livre reduziu, mas os ingleses voltaram à vantagem de dois golos já na segunda parte e depois da expulsão. Penálti de Harry Kane lá para dentro.

A segurança durou pouco porque houve novo penálti, mas na outra área. O México reduziu e partiu para o assalto final, que acabou por não resultar.

Passa Inglaterra, que vai jogar com a Noruega.

Golo do dia

Que momento de Erling Haaland, mais um neste Mundial para o astro norueguês, que é uma autêntica máquina dentro da área. Pegou na rivalidade com Gabriel Magalhães e deixou o adversário nas covas, colocando o primeiro selo na viagem do Brasil para casa.

Frase do dia

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou Neymar, colocando um ponto final na sua carreira na seleção.

Jogador do dia

Podia e devia ser Ørjan Nyland, só que depois apareceu Erling Haaland a fazer o sexto e o sétimo golos. Que potência este avançado, o que não é surpreendente, é apenas a confimação do que já se sabe.

De cabeça ou até já com remates de fora da área, reforçou a candidatura a jogador do torneio, ele que agora divide o topo da lista de melhores marcadores com Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Camisola do dia

Diogo Costa está a ser uma das figuras da Seleção e esta segunda-feira voltamos a precisar dele, quiçá até nos penálti. Estas camisola foi, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, feita para refletir o orgulho, a paixão e a confiança de um país. Que o nosso guarda-redes vista tudo isso como nós.

Orgulho, paixão e confiança numa camisola (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Cool Hipnoise - Ponto Sem Retorno | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ou vai ou racha para a Seleção, mas abordamos o jogo com confiança para ultrapassar a Espanha e chegar aos quartos de final.

Vetusta Morla - Copenhague | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Andaram nove anos pela estrada antes de, finalmente, apresentarem um álbum de estúdio. Esta banda de Espanha é um dos nomes deste século no país vizinho.

Mitski - Washing Machine Heart | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Sempre na sombra, mas esta artista dos Estados Unidos apresenta um dos projetos mais consistentes do país.

Girls in Hawaii - Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um indie pop que conquistou a Bélgica e passou para o mundo pouco depois, ganhando protagonismo com uma tour no início do século.