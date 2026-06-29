Caderneta do Mundial, dia 19: agora é mata-mata e chega a vez do Brasil

Há 2h e 12min

O Mundial está em ritmo de cruzeiro e o primeiro teste de fogo para o Brasil está aí à porta

História do dia

Com Marrocos foi mau, com o Haiti foi assim-assim e com a Escócia já foi melhor. O Brasil vem em crescendo, mas agora é mesmo a doer e a equipa de Carlo Ancelotti vai ter de provar frente a um Japão capaz e organizado que está mesmo noutro patamar.

É a primeira partida de um dia com três jogos, e vai já definir quem vai para casa entre as duas seleções.

Com uma fase de grupos que acabou a alentar um cheiro a hexa, o Brasil terá pela frente um Japão que fez três jogos competentes, incluindo um empate contra os Países Baixos.

O Brasil é favorito, sem dúvida, mas os nipónicos vão ser um osso duro de roer. E agora é mata-mata.

Os primeiros

O Canadá fez uma fase de grupos interessantes dentro daquele registo por vezes suicida, mas o encontro frente à África do Sul era de tripla, até porque a seleção africana mostrou competência para chegar aqui.

Talvez por já ser a eliminar, talvez por estar a jogar fora de casa, o Canadá abandonou parte da loucura de Jesse Marsch e foi mais cauteloso, como também foi a África do Sul.

O resultado foi um jogo muito menos animado do que podia e devia ter sido, mas com uma grande figura a emergir. É ver o jogador do dia para perceber.

Golo do dia

Não houve mais golos e portanto também não há mais escolha, mas o remate de Stephen Eustáquio também está aqui por mérito. Além de ser um belo remate, apurou o Canadá para os oitavos de final. E isto falando de uma equipa que nunca tinha sequer vencido um jogo num Mundial.

Frase do dia

"Vocês hoje tornaram-se heróis canadianos", afirmou Jesse Marsch, que até é natural dos Estados Unidos, mas está a viver o sonho tão intensamente como se fosse um nacional da seleção que orienta.

Jogador do dia

Todas as equipas já jogaram três jogos e quem tinha de se dar a conhecer já deu. A CNN Portugal passa agora a eleger o jogador do dia com base nas performances dos jogos do dia anterior.

Neste caso é óbvio: Stephen Eustáquio.

O menino que aos sete anos se mudou do Canadá para o Oeste português teve o momento mais alto da carreira em paralelo com o momento mais alto do futebol canadiano.

Está uma autêntica fénix renascida e apareceu num grande golo a fazer lembrar os seus melhores tempos com Sérgio Conceição.

Camisola do dia

Pense numa camisola dos Países Baixos - ou Holanda, se preferir - muito feia. Há, com certeza, mas normalmente acontece o contrário. A Nike decidiu não inventar muito, e está tudo bem, que este laranja vibrante volta a ser vencedor, com a simplicidade a reinar.

A marca norte-americana indica que a inspiração vem da identidade tradicional da equipa neerlandesa, mas também com um toque modernista e um design minimalista.

A casa real Orange-Nassau continua a ser excelentemente representada (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Gui Boratto - Beautiful Life | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos nomes maiores da música eletrónica no Brasil e sempre que atua dá show. Aqui é especialmente dançável e ainda conta com uma participação especial de Luciana Villanova.

Fishmans - Baby Blue | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

São uma das grandes bandas do final do século e até parecem saídos de outros sítios, dado os elementos tribais e até algo africanos ou caribenhos, mas os Fishmans são mesmo do Japão.

Paul van Dyk - For an Angel | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ainda não tínhamos ido ao trance, mas este DJ vindo da Alemanha leva-nos lá. Mais anos 90 é difícil.

FreakG - Old Medlar | Spotify; Apple Music; Tidal

Este artista underground é uma das melhores coisas da música eletrónica do Paraguai. Apesar de ter nascido longe, é em palcos de culto como o Berghain, em Berlim, ou o KOKO, em Londres, que pode ser visto mais vezes.

Shocking Blue - Venus | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Sabe aquela música que dá nos anúncios ou de vez em quando em locais que nos pedem dança? "Venus" vem dos Países Baixos, talvez na altura mais progressista do país, do mesmo ano do primeiro Woodstock.

Aziz Sahmaoui - Maktoub | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Faz uma fusão brutal entre a música tradicional do Norte de África, nomeadamente o Gnawa, e o jazz. Vem de Marrocos e continua a ser uma sensação no país.