Brasil - Marrocos: veja os prováveis onzes da estreia no Mundial

CNN Portugal publicará crónica especial no final do jogo. Até lá, veja quem deve jogar, segundo a análise da CNN Brasil
O Brasil estreia-se no Mundial de 2026 este sábado (dia 13), no Estádio de Nova Iorque e Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Às 23h00 (hora de Lisboa), a seleção brasileira defronta Marrocos, num encontro que abre a primeira jornada do Grupo C da competição.
O selecionador Carlo Ancelotti orientou o último treino da Seleção Brasileira esta sexta-feira, numa sessão realizada no Centro de Treinos Columbia Park, em Morristown.
Ao longo da semana, o técnico italiano deu algumas indicações sobre a equipa que deverá alinhar frente aos marroquinos. Na defesa, Danilo deverá assumir a titularidade na lateral-direita, posição que ficou vaga após a saída de Wesley da convocatória devido a lesão. Também Alex Sandro deverá integrar o onze inicial, ocupando o lugar de Douglas Santos na lateral-esquerda.
No meio-campo, Lucas Paquetá é o nome mais provável para atuar à frente dos médios Casemiro e Bruno Guimarães. No ataque, Raphinha e Vinícius Júnior deverão ser acompanhados por Matheus Cunha, que regressa ao onze inicial no lugar do ponta-de-lança Igor Thiago.
Desta forma, o Brasil deverá apresentar-se com o seguinte onze: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
Onze provável de Marrocos
Quarta classificada no último Campeonato do Mundo, a seleção marroquina chega à competição com a ambição de repetir a excelente campanha realizada no Catar. No entanto, a equipa orientada por Mohamed Ouahbi sofreu duas baixas por lesão durante os jogos particulares da janela internacional de junho.
O defesa-central Nayef Aguerd e o extremo Abde Ezzalzouli foram retirados da convocatória, sendo substituídos por Marwane Saâdane e Amine Sbaï, respetivamente. Achraf Hakimi, jogador do PSG, é a principal figura da seleção marroquina.
Marrocos deverá alinhar com: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari.