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Brasil - Marrocos: veja os prováveis onzes da estreia no Mundial

CNN Brasil , Victor Fardin, da CNN Brasil
Há 24 min
Brasil e Carlo Ancelotti (FOTO: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)
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CNN Portugal publicará crónica especial no final do jogo. Até lá, veja quem deve jogar, segundo a análise da CNN Brasil

O Brasil estreia-se no Mundial de 2026 este sábado (dia 13), no Estádio de Nova Iorque e Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Às 23h00 (hora de Lisboa), a seleção brasileira defronta Marrocos, num encontro que abre a primeira jornada do Grupo C da competição.

O selecionador Carlo Ancelotti orientou o último treino da Seleção Brasileira esta sexta-feira, numa sessão realizada no Centro de Treinos Columbia Park, em Morristown.

Ao longo da semana, o técnico italiano deu algumas indicações sobre a equipa que deverá alinhar frente aos marroquinos. Na defesa, Danilo deverá assumir a titularidade na lateral-direita, posição que ficou vaga após a saída de Wesley da convocatória devido a lesão. Também Alex Sandro deverá integrar o onze inicial, ocupando o lugar de Douglas Santos na lateral-esquerda.

No meio-campo, Lucas Paquetá é o nome mais provável para atuar à frente dos médios Casemiro e Bruno Guimarães. No ataque, Raphinha e Vinícius Júnior deverão ser acompanhados por Matheus Cunha, que regressa ao onze inicial no lugar do ponta-de-lança Igor Thiago.

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Desta forma, o Brasil deverá apresentar-se com o seguinte onze: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

Onze provável de Marrocos

Quarta classificada no último Campeonato do Mundo, a seleção marroquina chega à competição com a ambição de repetir a excelente campanha realizada no Catar. No entanto, a equipa orientada por Mohamed Ouahbi sofreu duas baixas por lesão durante os jogos particulares da janela internacional de junho.

O defesa-central Nayef Aguerd e o extremo Abde Ezzalzouli foram retirados da convocatória, sendo substituídos por Marwane Saâdane e Amine Sbaï, respetivamente. Achraf Hakimi, jogador do PSG, é a principal figura da seleção marroquina.

Marrocos deverá alinhar com: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari.

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Temas: Mundial 2026 Brasil Marrocos Carlo Ancelotti Neymar
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