Aí está o primeiro grande duelo a doer do Mundial (e também o adversário do Brasil)

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Uma das duas boas sensações da fase de grupos vai ter de ir já embora na primeira fase das eliminatórias

Países Baixos e Marrocos não estão num primeiro grupo de candidatos a ganhar o Mundial. Talvez nem estejam num segundo grupo, onde podemos colocar Portugal, mas são claramente duas seleções de nível e que estão a despertar curiosidade neste torneio.

Pois bem, quis a sorte e os resultados que estas duas seleções se enfrentem já nos 16 avos de final, naquele que deverá ser o grande duelo da primeira ronda da fase a eliminar.

Os Países Baixos sabiam que o segundo lugar dava um jogo contra o Brasil e o primeiro contra Marrocos, mas não pareceram pensar muito nisso na vitória fácil contra a Tunísia, que confirmou ser uma das desilusões deste Mundial.

Ao minuto 7 já havia 2-0 no marcador e Brian Brobbey a confirmar que tem outra presença no ataque neerlandês.

Vitória fácil, primeiro lugar assegurado e encontro marcado com Marrocos para o próximo dia 30 de junho, a partir das 02:00 em Guadalupe, no México. É o primeiro jogo escaldante deste Mundial, já que desta é mesmo a eliminar. Quem perder vai embora.

Brasil conhece adversário

Em sentido contrário, também o Brasil ficou a conhecer o seu adversário nos 16 avos de final. A conta era fácil: a Canarinha jogaria com um, Marrocos jogaria com o outro, neste caso com o segundo classificado do Grupo F, o tal dos Países Baixos.

A decisão fez-se entre Japão e Suécia, que já sabiam ter uma fava pela frente. Quem ficasse em segundo jogaria com o Brasil, quem ficasse em primeiro com o primeiro classificado do grupo I, que se vai decidir entre França e Noruega. É quase um "venha o diabo e escolha", até porque os gauleses são favoritos, sendo os prováveis adversários da Suécia nos 16 avos.

As duas equipas não foram além de um empate a uma bola, com ambos os golos a serem marcados na primeira parte.

Teremos então um Brasil-Japão a ser jogado a 29 de junho em Houston, a partir das 18:00, enquanto a Suécia, que está então à espera de França ou Noruega, já sabe que joga dia 30 de junho em Nova Jérsia pelas 22:00.