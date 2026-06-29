Mundial 2026: Brasil 0-1 Japão (ao minuto)

Agora é o mata-mata
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GOLOS
Japão - Sano (29')
BRASIL
TITULARES
Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan
SUPLENTES
Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Roger Ibañez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Neymar Júnior, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago
JAPÃO
TITULARES
Suzuki, Tanigushi, H. Ito, Tomiyasu, Doan, Maeda, Nakamura, J. Ito, Kamada, Sano e Ueda
SUPLENTES
Osako, Hayakawa, Sugawara, Itakura, Nagatomo, Watanabe, Seko, J. Suzuki, Tanaka, Kubo, Y. Suzuki, Machino, Goto, Ogawa e Shiogai