MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Brasil 0-1 Japão (ao minuto)

CNN Portugal
Há 2h e 15min
Brasil -Escócia
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GOLOS

Japão - Sano (29')

BRASIL

TITULARES

Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan

 

SUPLENTES

Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Roger Ibañez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Neymar Júnior, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago

 

JAPÃO

TITULARES

Suzuki, Tanigushi, H. Ito, Tomiyasu, Doan, Maeda, Nakamura, J. Ito, Kamada, Sano e Ueda

 

SUPLENTES

Osako, Hayakawa, Sugawara, Itakura, Nagatomo, Watanabe, Seko, J. Suzuki, Tanaka, Kubo, Y. Suzuki, Machino, Goto, Ogawa e Shiogai

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Temas: Mundial 2026 Brasil Japão Jogo ao minuto Brasil
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