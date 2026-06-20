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Dois 9 e um treinador com 7 num jogo que pode ter encontrado o protagonista desta seleção (as notas dos jogadores do Brasil)

João Sundfeld
Há 1h e 16min
Vinícius Júnior comemora gol contra o Haiti (Foto: Petr David Josek)
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Seleção brasileira venceu durante esta madrugada por 3-0 e garantiu um resultado fundamental para manter viva a esperança de liderar o grupo C

Alisson - 7
Quase não trabalhou. Nas poucas vezes em que teve de intervir, fez defesas importantes. 

Danilo - 6
Jogo bastante seguro de Danilo. Ganhou a posição após uma atuação menos conseguida de Ibañez contra Marrocos. Participou na saída de bola e não errou defensivamente.  

Marquinhos e Gabriel Magalhães - 6
Os dois centrais não tiveram muita dificuldade durante a partida. Pouco foram acionados e, quando foi necessário, estavam lá para impedir os ataques haitianos.  

Douglas Santos - 7
Mais um jogo muito interessante de Douglas Santos. Um nome menos conhecido da defesa brasileira, começou bem o Mundial 2026 e demonstra ser uma ótima opção para a lateral esquerda.

Casemiro - 6
Após o desastre da estreia, Casemiro recuperou e conseguiu controlar o meio-campo diante do Haiti. É verdade que não foi atingido com a intensidade que a seleção marroquina tem no setor, mas, mesmo assim, cumpriu com o seu papel e teve um desempenho positivo.

Bruno Guimarães - 8
Fez uma boa partida. Seja na consistência do meio-campo ou a armar contra-ataques na primeira parte, foi fundamental para a construção do resultado.

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Paquetá - 7
Assim como Bruno Guimarães, participou bem durante o jogo. Fez jogadas interessantes e esteve presente num dos golos brasileiros.

Raphinha - 4
Mais uma atuação para esquecer. Já faz mais de um ano desde o último golo de Raphinha pela seleção brasileira, e desta vez o avançado fez de tudo para manter esta estatística. Esteve em fora de jogo em algumas boas oportunidades e, quando recebeu a bola em posição legal, finalizou fraco para uma fácil defesa do guarda-redes adversário. Saiu de campo lesionado ainda antes do final da primeira parte.  

Matheus Cunha - 9
Um dos melhores em campo. Movimentou-se bem no ataque, marcou duas vezes e saiu de cabeça erguida. Certamente, continuará na equipa titular e pode ser muito útil durante o Mundial.

Vini Jr. - 9
O melhor em campo. Participou em todos os golos brasileiros, arrancou bem em contra-ataques e foi o grande nome do Brasil na vitória. O desempenho pode dar ao avançado a confiança necessária para se tornar o protagonista da seleção de uma vez por todas. Só não recebe a nota 10 porque caiu de rendimento na segunda parte, como toda a equipa. 

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Rayan - 5
Entrou no lugar de Raphinha ainda na primeira parte. Demonstrou ter bastante personalidade e não ter medo de tentar jogadas individuais, mas não criou grandes oportunidades para a equipa.

Endrick - 5
Nome mais pedido pelos adeptos, entrou e não fez muito. Chegou a marcar um golo, mas estava em fora de jogo. Mesmo assim, continua a ser uma opção que pode ajudar a equipa ao longo da competição.

Martinelli - 6
Dos que saíram do banco, foi o que mais apareceu. Acertou um remate na trave (estava em fora de jogo) e tentou fazer transições ofensivas rápidas e incisivas. Mesmo assim, isso não foi suficiente para ampliar o resultado nos 45 minutos finais.

Danilo dos Santos e Ederson - sem nota.
Entraram nos minutos finais e pouco participaram do jogo.

Ancelotti - 7

Fez poucas, mas importantes mudanças na equipa titular. Danilo entrou melhor que Ibañez e Matheus Cunha foi um dos grandes nomes da vitória. A estratégia adotada durante a primeira parte funcionou bem, e a equipa conseguiu abrir uma vantagem confortável que se manteve até ao apito final. Nos últimos 45 minutos, porém, a equipa perdeu intensidade, não criou tanto quanto poderia e os nomes que saíram do banco pouco contribuíram para ampliar o resultado.

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Temas: Mundial 2026 Brasil Haiti Brasil

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