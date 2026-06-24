Mundial 2026: Escócia 0-0 Brasil | Marrocos 0-0 Haiti

Expectativa para ver Neymar de regresso aos relvados com o Brasil
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ESCÓCIA
TITULARES
Angus Gunn, Andy Robertson, Jack Hendry, Nathan Patterson, Scott Mckenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, Kenny Mclean, Ben Gannon-Doak e Lawrence Shankland
SUPLENTES
Liam Kelly, Craig Gordon, Aaron Hickey, Grant Hanley, Kieran Tirney, John Souttar, Dominic Hyam, Anthony Ralston, Tyler Fletcher, Ryan Christie, Lyndon Dykes, Che Adams, Ross Stewart, George Hirst e Findlay Curtis
BRASIL
TITULARES
Allison, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan
SUPLENTES
Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Léo Pereira, Roger Ibañez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
MARROCOS
TITULARES
Bono, Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine, Amrabat, El Ayanoui, Brahim Díaz, Saibari, El Khannous e El Kaabi
SUPLENTES
El Kajoui, Tagnaouti, Mazraoui, Saadane, El Ouahdi, Issa Diop, Belammari, Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai e Ammaimouni
HAITI
TITULARES
Johny Placide, Duverne, Ricardo Ade, Delcroix, Experience, Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor e Joseph
SUPLENTES
Pierre, Duverger, Arcus, Thermoncy, Lacroix, Metusala, Paugain, Sainte, Simon, Pierre, Ettiene, Nazon, Deedson, Fortune e Pierrot