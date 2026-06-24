MUNDIAL 2026

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    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Escócia 0-0 Brasil | Marrocos 0-0 Haiti

CNN Portugal
Há 42 min
Hard Rock Stadium, em Miami, antes do Escócia-Brasil (Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)
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Expectativa para ver Neymar de regresso aos relvados com o Brasil

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ESCÓCIA

TITULARES

Angus Gunn, Andy Robertson, Jack Hendry, Nathan Patterson, Scott Mckenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, Kenny Mclean, Ben Gannon-Doak e Lawrence Shankland

 

SUPLENTES

Liam Kelly, Craig Gordon, Aaron Hickey, Grant Hanley, Kieran Tirney, John Souttar, Dominic Hyam, Anthony Ralston, Tyler Fletcher, Ryan Christie, Lyndon Dykes, Che Adams, Ross Stewart, George Hirst e Findlay Curtis

 

BRASIL

TITULARES

Allison, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan

 

SUPLENTES

Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Léo Pereira, Roger Ibañez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago

 

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MARROCOS

TITULARES

Bono, Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine, Amrabat, El Ayanoui, Brahim Díaz, Saibari, El Khannous e El Kaabi

 

SUPLENTES

El Kajoui, Tagnaouti, Mazraoui, Saadane, El Ouahdi, Issa Diop, Belammari, Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai e Ammaimouni

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HAITI

TITULARES

Johny Placide, Duverne, Ricardo Ade, Delcroix, Experience, Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor e Joseph

 

SUPLENTES

Pierre, Duverger, Arcus, Thermoncy, Lacroix, Metusala, Paugain, Sainte, Simon, Pierre, Ettiene, Nazon, Deedson, Fortune e Pierrot

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Temas: Mundial 2026 Brasil Escócia Marrocos Haiti Neymar
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