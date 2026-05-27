Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Preços dos bilhetes do Mundial estão tão caros que há dois estados que já abriram investigações

CNN , Jordan Valinsky e Brynn Gingras
Há 53 min
Bola oficial do Campeonato do Mundo 2026 (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As procuradoras afirmam que "os adeptos podem ter sido enganados sobre a localização dos lugares que estavam a comprar, e as declarações públicas e a divulgação dos bilhetes por parte da FIFA podem ter contribuído para a escalada dos preços"

Os preços astronómicos dos bilhetes para o próximo Campeonato do Mundo de futebol levaram a uma investigação das procuradoras-gerais de Nova Iorque e Nova Jersey.

Esta quarta-feira, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, e a procuradora-geral de Nova Jérsia, Jennifer Davenport, anunciaram que estão a intimar a FIFA, organizadora do torneio, a apresentar documentos sobre as suas práticas de fixação de preços para os jogos no estádio MetLife, em Nova Jérsia.

Em causa estão os preços e os lugares sentados. As procuradoras afirmam que "os adeptos podem ter sido enganados sobre a localização dos lugares que estavam a comprar, e as declarações públicas e a divulgação dos bilhetes por parte da FIFA podem ter contribuído para a escalada dos preços".

Vão investigar o processo de venda de bilhetes e os mapas de lugares da FIFA no MetLife (renomeado Estádio Nova Iorque-Nova Jersey durante o torneio), que, segundo as procuradoras, foram alterados depois de os adeptos terem comprado os bilhetes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Inicialmente, o estádio estava dividido em quatro zonas - Categorias 1 a 4 (sendo a 1 a melhor e a 4 a pior). Mas, após o início da venda de bilhetes, a FIFA criou "novas zonas" e acrescentou uma secção frontal em cada categoria. Os adeptos queixam-se que os compradores de bilhetes para as novas zonas “foram excluídos destes lugares e, em vez disso, receberam lugares menos desejáveis, incluindo lugares distantes do campo ou atrás das balizas”.

Os preços dos bilhetes da FIFA para os jogos da fase de grupos nos EUA começaram nos 60 dólares (cerca de 52 euros) para um pequeno número de bilhetes e chegaram a mais de 600 dólares (516 euros), segundo o New York Times. Os bilhetes para a final custavam até 10.990 dólares (9.472 euros).

Os adeptos já estavam revoltados com os preços elevados, que dispararam nas plataformas de revenda – chegando aos 2 milhões de dólares para a final (1.71 milhõws de euros). Em resposta à indignação, na semana passada, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, anunciou uma iniciativa para vender bilhetes a 50 dólares (43 euros) aos residentes da cidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Ser honesto sobre a venda de bilhetes não é complicado”, disse a procuradora-geral de Nova Jérsia, Jennifer Davenport. “Mas a FIFA transformou a compra de bilhetes para o Mundial num labirinto de confusão, falsa escassez e preços absurdamente elevados.”

A sua congénere, a procuradora-geral Letitia James, afirmou que os nova-iorquinos “têm direito a uma oportunidade justa de conseguir bilhetes acessíveis” e que “os adeptos devem poder confiar que vão receber os bilhetes que compraram”.

Brett Prodzinski, adepto de futebol de longa data, considerou o anúncio de hoje uma notícia bem-vinda, depois de se ter sentido lesado pela FIFA ao comprar bilhetes online no mês passado. Depois de esperar horas na fila, disse ter encontrado dois bilhetes ​​que lhe interessavam no estádio de Seattle. “Comprei os bilhetes por 515 dólares cada (443 euros).” Minutos depois, recebeu o e-mail de confirmação e os seus lugares eram num local completamente diferente – atrás da baliza, no lado oposto do estádio.

“Enganaram muita gente. Eu estava disposto a pagar o que sabia que seriam preços inflacionados, mas acho que estão a aproveitar-se dos adeptos”, disse Prodzinski.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A FIFA recusou comentar. A organização tinha declarado anteriormente à CNN que a sua “estratégia de preços abrange uma vasta gama de preços e categorias, refletindo a procura do mercado para cada partida”.

No início deste mês, o procurador-eral da Califórnia, Rob Bonta, também solicitou informações à FIFA "para avaliar se a lei da Califórnia pode ter sido violada" durante o processo de venda.

O Mundial de 2026 será organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá, com jogos disputados nos três países, e começa a 11 de junho. A primeira partida em New Jersey será a 13 de junho, com um total de 8 jogos agendados, incluindo a final a 19 de julho.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Bilhetes Investigação Mundial dos EUA

Relacionados

Afinal há bilhetes a 50 dólares para o Mundial - são é poucos e muito específicos

Estrangeiros com bilhetes para o Mundial isentos de pagar caução para entrar nos EUA

Bilhetes para a final do Mundial já estão a ser revendidos a mais de 2 milhões de dólares cada

A FIFA prometeu um Mundial 2026 acessível para os adeptos. Os preços dos bilhetes dizem uma coisa completamente diferente
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

V. Guimarães: campeão mundial e europeu sub-17 rejeita proposta de renovação

Há 19 min

Filipe Coelho eleito o treinador do ano na Roménia

Há 21 min

Doumbia já está em Lisboa para formalizar a transferência para o Sporting

Há 38 min

Bernardo Silva: «Guardiola foi e sempre será o meu pai no futebol»

Há 43 min
Mais Desporto

Mais Lidas

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Hoje às 13:38

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Há 3h e 49min

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Hoje às 07:00

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Ontem às 09:53