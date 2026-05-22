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Afinal há bilhetes a 50 dólares para o Mundial - são é poucos e muito específicos

CNN , Thomas Schlachter
Há 1h e 30min
Zohran Mamdani (NDZ/STAR MAX/IPx/AP via CNN Newsource)
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Desespero dos cidadãos de Nova Iorque levou a autarquia a agir

Os residentes sortudos da cidade de Nova Iorque poderão comprar bilhetes para o Mundial a um preço reduzido, anunciou o presidente da Câmara, Zohran Mamdani, numa conferência de imprensa esta quinta-feira.

Estes mil bilhetes estarão disponíveis por 50 dólares cada - divididos entre os cinco jogos da fase de grupos e os dois jogos a eliminar que serão disputados no MetLife Stadium, renomeado New York New Jersey Stadium durante o torneio, em East Rutherford, Nova Jérsia.

“Enquanto nos preparamos para receber o Mundial nos arredores da cidade de Nova Iorque, sabemos que os preços dos bilhetes para este torneio dispararam para milhões de dólares. Há inúmeros nova-iorquinos desesperados para assistir a um jogo do Mundial, mas que simplesmente não têm condições para ir”, anunciou Mamdani.

“Sabemos que muitos nova-iorquinos pensavam que não tinham condições para ir a este torneio e agora surge esta oportunidade.”

Os residentes elegíveis poderão participar num sorteio que decorrerá de 25 de maio a seis dias de duração. Cada participante pode inscrever-se uma vez por dia, com um limite diário de 50 mil inscrições. Mamdani garantiu que apenas os residentes da cidade de Nova Iorque poderão participar e que cada um dos cinco distritos estará representado.

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Ao ganhar um bilhete, o participante ganha ainda o direito de comprar um bilhete adicional.

"É só uma questão de se inscrever e fazer figas", acrescentou Mamdani.

Os portadores destes bilhetes terão ainda direito a transporte gratuito de autocarro de ida e volta para o estádio.

O Mundial de 2026, sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá, tem sido alvo de críticas tanto pelo preço dos bilhetes como pelo transporte - principalmente nos EUA.

Os bilhetes de comboio da cidade de Nova Iorque para o estádio - casa das equipas de futebol americano New York Giants e New York Jets - tinham disparado, chegando a custar quase 12 vezes o preço normal, segundo a Associated Press. Estes preços foram ligeiramente reduzidos desde então, após críticas.

“Como alguém que cresceu a jogar futebol nesta cidade, sabemos que muitas vezes existem muitas barreiras financeiras, não só para assistir a jogos, mas até para jogar futebol, e queremos tornar o desporto mais acessível ao máximo para todos nos cinco distritos de Nova Iorque”, acrescentou Mamdani na Harlem Tavern, em Little Senegal.

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Durante o anúncio desta quinta-feira, Mamdani foi acompanhado no palco por Timothy Weah, jogador da seleção masculina de Futebol dos EUA, que falou sobre inspirar a próxima geração de estrelas do futebol americano.

“Penso que esta oportunidade é muito saudável para a comunidade e para Nova Iorque como um todo. Penso que, como atletas, é importante termos uma voz, porque somos os pilares desta comunidade - somos os líderes da próxima geração”.

“Em criança, sempre foi um sonho estar aqui, nos estádios, a jogar, e se puder ajudar o próximo miúdo a chegar a esse nível, acho que é uma sensação maravilhosa”, disse o extremo nova-iorquino.

“O meu trabalho é trazer alegria e fazer as pessoas sorrir, por isso é exatamente isso que farei enquanto estiver ao lado dele (Mamdani) e garantir que podemos facilitar a vida a qualquer pessoa.”

Os jogos no local incluem Brasil - Marrocos, França - Senegal e Panamá - Inglaterra - além de um jogo da fase de 16 avos de final e um dos oitavos de final.

O New York New Jersey Stadium, com nome provisório, também vai receber a final do Campeonato do Mundo. Estes bilhetes, no entanto, não estão disponíveis para essa partida.

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Katherine Koretski, da CNN, contribuiu para esta reportagem

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Temas: Mundial 2026 Bilhetes Nova Iorque EUA Zohran Mamdani
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