MUNDIAL 2026

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  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Bélgica 0-0 Senegal (ao minuto)

CNN Portugal
Há 25 min
Lenadro Trossard em destaque na goleada da Bélgica à Nova Zelândia (AP Photo/Abbie Parr)
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Jogo equilibrado nos 16 avos

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BÉLGICA

TITULARES

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

 

SUPLENTES

Lammens, Penders, Meunier, De Winter, Seys, Ngoy, Witsel, Moreira, Saelemaekers, Raskin, Onana, Lukaku, Lukebakio, Fernandez-Pardo

 

TITULARES

Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate, Jacobs; Diarra, I Gueye, P Gueye; I Ndiaye, I Sarr, Mane

 

SUPLENTES

Diouf, M Sarr, Koulibaly, Seck, Mendy, Malick Diouf, Camara, P Sarr, B Ndiaye, Diao, Dieng, Jackson, C Ndiaye, Mbaye

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Temas: Mundial 2026 Bélgica Senegal Jogo ao vivo Ao minuto Onde ver Bélgica Senegal
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