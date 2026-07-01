Mundial 2026: Bélgica 0-0 Senegal (ao minuto)

Jogo equilibrado nos 16 avos
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
BÉLGICA
TITULARES
Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere
SUPLENTES
Lammens, Penders, Meunier, De Winter, Seys, Ngoy, Witsel, Moreira, Saelemaekers, Raskin, Onana, Lukaku, Lukebakio, Fernandez-Pardo
TITULARES
Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate, Jacobs; Diarra, I Gueye, P Gueye; I Ndiaye, I Sarr, Mane
SUPLENTES
Diouf, M Sarr, Koulibaly, Seck, Mendy, Malick Diouf, Camara, P Sarr, B Ndiaye, Diao, Dieng, Jackson, C Ndiaye, Mbaye