MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Bélgica 0-1 Egito (ao minuto)

CNN Portugal
Há 49 min
Dallas Stadium antes do Países Baixos-Japão (ALBERT PENA/EPA)
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Kevin de Bruyne e Mohamed Salah em confronto

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GOLOS

Egito - Eman Ashour (20')

BÉLGICA

TITULARES

Courtois; Meunier, Ngogy, Mechele e Castagne; Onana e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; De Ketelaere

 

SUPLENTES

N. Raski, M. Penders, D. Lukébakio, A. Witsel, A. Saelemaekers, Seys, Theate, H. Vanaken, D. Moreira, R. Lukaku, S. Lammens, M. Fernandez-Pardo, K. De Winter e De Cuyper

 

EGITO

TITULARES

Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Lasheen e Attia; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush

 

SUPLENTES

Haissem Hassanm, Ibrahim Adel, Trezeguet, El Mahdy Soliman, Mohamed Abdelmonem, Ramy Rabia, Karim Hafez, Hamza Abdelkarim, Mahmoud Saber, Mohamed El Shenawy, Tarek Alaa, Nabil Emad Dunga, Mohamed Alaa, Hossam Abdelmaguid e Zizo

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Temas: Mundial 2026 Bélgica Egito Bélgica Egito
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