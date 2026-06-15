Mundial 2026: Bélgica 0-1 Egito (ao minuto)

Kevin de Bruyne e Mohamed Salah em confronto
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Egito - Eman Ashour (20')
BÉLGICA
TITULARES
Courtois; Meunier, Ngogy, Mechele e Castagne; Onana e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; De Ketelaere
SUPLENTES
N. Raski, M. Penders, D. Lukébakio, A. Witsel, A. Saelemaekers, Seys, Theate, H. Vanaken, D. Moreira, R. Lukaku, S. Lammens, M. Fernandez-Pardo, K. De Winter e De Cuyper
EGITO
TITULARES
Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Lasheen e Attia; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush
SUPLENTES
Haissem Hassanm, Ibrahim Adel, Trezeguet, El Mahdy Soliman, Mohamed Abdelmonem, Ramy Rabia, Karim Hafez, Hamza Abdelkarim, Mahmoud Saber, Mohamed El Shenawy, Tarek Alaa, Nabil Emad Dunga, Mohamed Alaa, Hossam Abdelmaguid e Zizo