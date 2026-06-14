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Surpresa no Mundial: Austrália vence as estrelas da Turquia

Agência Lusa , AG
Há 34 min
Jogadores da Austrália festejam durante jogo com a Turquia (Bob Frid/EPA)
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Grupo começa a desenhar-se, mas ainda há equilíbrio

A Austrália, a cumprir a sexta presença consecutiva, venceu no sábado a Turquia, de regresso após o terceiro lugar de 2002, por 2-0, no encontro de encerramento da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2026.

Em Vancouver, no Canadá, Nestory Irankunda, aos 27 minutos, e Connor Metcalfe, aos 75, selaram o quinto triunfo do conjunto da Oceânia, em 21 jogos em Mundiais.

Na classificação do Grupo D, a Austrália coloca-se no segundo lugar, com os mesmos três pontos dos coanfitriões Estados Unidos, que ganharam ao Paraguai por 4-1, enquanto os turcos ficam a zero, como os sul-americanos.

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Temas: Mundial 2026 Austrália Turquia Austrália Turquia Nestory Irankunda
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