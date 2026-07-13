Portugal gerou mais de 15 milhões de espectadores na televisão: os números de audiência do Mundial 2026 até aqui

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Jordânia, por outro lado, foi o país menos visto no território nacional. Jogo contra a Argentina teve apenas 535 espectadores

O Mundial 2026 está a aproximar-se do final e já é possível analisar a adesão da população portuguesa a esta competição. Um relatório desenvolvido pela Dentsu Sports explicita quantas pessoas assistiram à competição pela televisão e quais as suas características demográficas.

Sem grandes surpresas, a Seleção de Portugal, de acordo com o estudo que teve como fonte números da CAEM TV/ Yumi, foi a mais assistida no país, totalizando 15,8 milhões de telespectadores. O restante das equipas contou com números mais modestos, sendo Espanha (5,1 milhões) e França (5 milhões) as que mais se destacaram.

No entanto, alguns países atraíram menos o público nacional, seja pela qualidade dos confrontos ou pelos horários (muitas partidas durante a madrugada na Europa). A Jordânia, deste modo, conseguiu apenas 13,5 mil espectadores durante a sua curta trajetória na competição. Curiosamente, o jogo menos assistido do país foi contra a Argentina de Lionel Messi, com média de apenas 535 espectadores na Sport TV 5 - o mais visto foi contra a Argélia, com 11.580 indivíduos.

Os outros países lusófonos também tiveram desempenhos distantes da liderança do ranking. Enquanto o Brasil - território com mais imigrantes a viver em Portugal - teve apenas 1,2 milhão de telespectadores, Cabo Verde, apoiado pela campanha histórica que chegou à fase a eliminar e quase derrotou a Argentina, teve um desempenho um pouco melhor: aproximadamente 1,7 milhão.

O relatório não leva em consideração números registados nas transmissões da LiveMode no YouTube. A empresa, que já opera com resultados significativos no Brasil, conseguiu audiências relevantes, levando pessoas da televisão para a internet.

Os jogos de Portugal no Mundial

Na primeira fase, a partida da Seleção Portuguesa que mais atraiu audiências foi justamente a goleada por 5-0 contra o Uzbequistão. O confronto, transmitido às 18:00 de Lisboa pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) e pela Sport TV, teve 3,3 milhões de espectadores, cerca de 40 mil a mais que a estreia diante da República Democrática do Congo.

Curiosamente, a primeira eliminatória portuguesa, contra a Croácia, teve resultados menos relevantes: apenas 2,68 milhões - o jogo de pior audiência, contra a Colômbia, registou média de 2,59 milhões de indivíduos.

Enquanto isso, a eliminação contra a Espanha foi o jogo com melhor audiência. Na partida que terminou 1-0 para a equipa campeã em 2010, RTP1 somada aos canais Sport TV garantiram uma média de audiência de 4 milhões de indivíduos.

A demografia dos espectadores

Durante a fase de grupos do Mundial, a TVI foi o canal que mais atraiu telespectadores, com 6,2 milhões - isso representou 29% de toda a audiência acumulada. Enquanto isso, nas duas primeiras eliminatórias, quem liderou a estatística foi a RTP1, com 9 milhões de indivíduos. Considerando, porém, a percentagem de audiência acumulada, o canal empatou com a SIC (24%) e ficou pouco acima da TVI (23%).

A maior parte (28,2%) dos telespectadores é composta por homens de 55 anos ou mais, grupo que é seguido por mulheres da mesma idade (21,3%). No total, o público masculino foi responsável por aproximadamente 57% da audiência televisiva do evento, enquanto o feminino não ficou muito atrás, com cerca de 43%.

Comparando com outras competições, o Mundial 2026 é, por enquanto, um dos campeonatos que menos gerou audiência na televisão em Portugal. Com 36,9 milhões de espectadores até ao momento, o Campeonato do Mundo fica acima apenas do Mundial 2006 (31,7 milhões) e do Euro 2008 (32,3 milhões). No entanto, a edição atual ainda não conta com dados completos, uma vez que as meias-finais e a decisão ocorrerão até ao dia 17 de julho.

Por outro lado, o Mundial de 2014, no Brasil, foi o que mais gerou adesão televisiva, com mais de 57 milhões de telespectadores. O top 3 conta ainda com a edição de 2022 no Catar (54,6 milhões) e o Euro 2004 (51,4 milhões).