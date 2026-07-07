MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Argentina 1-2 Egito (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 40min
Argentina - Egito (AP)
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Vencedor vai defrontar Suíça ou Colômbia nos quartos de final

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GOLOS

Egito: Yasser Ibrahim (15'), Mostafa Zico (59' - anulado por falta no início da jogada; 67')

Argentina: Messi falha penálti (21'), Romero (79')

ARGENTINA

TITULARES

Emiliano Martínez, Nicolas Tagilafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi

 

SUPLENTES

Geronimo Rulli, Thiago Almada, Juan Musso, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Otamendi, Giuliano Simeone, Nico, Giovani Lo Celso, Facundo Medina, José López, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi e Nicolás González

 

EGITO

TITULARES

Shoubir, Yasser Ibrahim, Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah e Haissem Hassan

SUPLENTES

Mahmoud Ibrahim Hassan, El Mahdy Soliman, Hossam Abdelmaguid, Mahmoud Saber, Tarek Alaa, Ibrahim Adel Ali Mohamed Hassan, Hamdi Fathi, Zizo, Mohamed Alaa, Hamza Abdel Karim, Omar Marmoush, Mohamed El-Shenawy e Nabil Emad

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Temas: Mundial 2026 Argentina Egito
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