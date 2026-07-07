Mundial 2026: Argentina 1-2 Egito (ao minuto)

Vencedor vai defrontar Suíça ou Colômbia nos quartos de final
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Egito: Yasser Ibrahim (15'), Mostafa Zico (59' - anulado por falta no início da jogada; 67')
Argentina: Messi falha penálti (21'), Romero (79')
ARGENTINA
TITULARES
Emiliano Martínez, Nicolas Tagilafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi
SUPLENTES
Geronimo Rulli, Thiago Almada, Juan Musso, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Otamendi, Giuliano Simeone, Nico, Giovani Lo Celso, Facundo Medina, José López, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi e Nicolás González
EGITO
TITULARES
Shoubir, Yasser Ibrahim, Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah e Haissem Hassan
SUPLENTES
Mahmoud Ibrahim Hassan, El Mahdy Soliman, Hossam Abdelmaguid, Mahmoud Saber, Tarek Alaa, Ibrahim Adel Ali Mohamed Hassan, Hamdi Fathi, Zizo, Mohamed Alaa, Hamza Abdel Karim, Omar Marmoush, Mohamed El-Shenawy e Nabil Emad