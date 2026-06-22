MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Está feito: Lionel Messi é o melhor marcador de sempre dos Mundiais

António Guimarães
Há 41 min
Golo marcado por Lionel Messi contra a Áustria (Julio Cortez/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Falhou um penálti mas redimiu-se com um remate ao seu jeito

Lionel Messi tornou-se o melhor marcador de sempre em Mundiais. O astro da Argentina até começou mal, tendo falhado um penálti nos primeiros minutos da partida, tendo optado por fazer história de forma mais difícil.

Com o jogo algo embrulhado, foi numa jogada típica que a Argentina chegou ao golo, com Lionel Messi a enviar para a baliza uma daquelas suas bolas que parecem sair de raquetes.

Com o hat-trick frente à Argélia o capitão da Argentina tinha igualado Miroslav Klose com 16 golos, pelo que este tento o coloca isolado na lista.

Apesar do feito, Lionel Messi tem à perna Kylian Mbappé, que tem 14 golos e a perspetiva de ainda poder desempenhar mais um Mundial a alto nível.

O pódio é completado com os 15 golos de Ronaldo Nazário, sendo que Gerd Müller tem os mesmos 14 do avançado de França.

O argentino entrou para o Mundial de 2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quando somou o seu primeiro hat-trick em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia neste mesmo Mundial, ao conseguir um bis face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.

Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores.

Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz esta segunda-feira 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a "mão de Deus" e outro depois de fintar meia equipa inglesa.

Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), Bolas de Ouro (duas) ou vitórias (17).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Argentina Argentina Áustria Lionel Messi
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

FOTOS: as melhores imagens do Argentina-Áustria no Mundial 2026

Há 21 min

Já se perguntou por que há tantas chuteiras cor-de-rosa no Mundial? Não é o único a fazê-lo

Há 22 min

VÍDEO: Messi isola-se como o jogador com mais golos em Mundiais

Há 23 min

Está feito: Lionel Messi é o melhor marcador de sempre dos Mundiais

Há 41 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

Ontem às 12:00

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Hoje às 13:17

Tamara retirou as mamas, os ovários e o útero para escapar ao cancro. “Se um avião tivesse uma possibilidade de se despenhar de 97% embarcava no voo?”

Ontem às 08:00

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Há 2h e 31min

A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

Ontem às 15:00

Duas histórias pequenas quase davam uma história maior para Cabo Verde - apareceu um "português" a impedir isso

Hoje às 01:10

Vozinha salvo pelo apito e má exibição de ex-Benfica (as notas dos jogadores de Cabo Verde)

Hoje às 01:11

Novo monocarril do Egito não tem condutor e já está a percorrer o deserto

Ontem às 17:00

Mundial 2026: Uruguai 2-2 Cabo Verde (resultado final)

Ontem às 22:56

Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

20 jun, 22:55

As escutas e os avisos a Sócrates, os erros fatais que identificaram alvos e a guerra dos investigadores na operação Marquês

Hoje às 07:00

Keir Starmer, em lágrimas, demite-se do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

Hoje às 09:35