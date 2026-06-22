Está feito: Lionel Messi é o melhor marcador de sempre dos Mundiais

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Falhou um penálti mas redimiu-se com um remate ao seu jeito

Lionel Messi tornou-se o melhor marcador de sempre em Mundiais. O astro da Argentina até começou mal, tendo falhado um penálti nos primeiros minutos da partida, tendo optado por fazer história de forma mais difícil.

Com o jogo algo embrulhado, foi numa jogada típica que a Argentina chegou ao golo, com Lionel Messi a enviar para a baliza uma daquelas suas bolas que parecem sair de raquetes.

Com o hat-trick frente à Argélia o capitão da Argentina tinha igualado Miroslav Klose com 16 golos, pelo que este tento o coloca isolado na lista.

Apesar do feito, Lionel Messi tem à perna Kylian Mbappé, que tem 14 golos e a perspetiva de ainda poder desempenhar mais um Mundial a alto nível.

O pódio é completado com os 15 golos de Ronaldo Nazário, sendo que Gerd Müller tem os mesmos 14 do avançado de França.

O argentino entrou para o Mundial de 2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.

Quando somou o seu primeiro hat-trick em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia neste mesmo Mundial, ao conseguir um bis face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.

Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores.

Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz esta segunda-feira 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a "mão de Deus" e outro depois de fintar meia equipa inglesa.

Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), Bolas de Ouro (duas) ou vitórias (17).