Caderneta do Mundial, dia 13: e depois do monstro, vai dar Portugal?

Há 56 min

O mundo assistiu a história neste Mundial, mas todos esperemos que o capítulo mais bonito esteja ainda a ser desenhado

Portugal entra para esta terça-feira obrigado a ganhar ao Uzbequistão. Não ficamos de fora com o empate e nem sequer com uma impensável derrota, mas a diferença de nível é tanta que fica difícil pensar num cenário diferente. Nem que seja para não termos de depender do teoricamente mais difícil jogo com a Colômbia, desta vez tem de dar Portugal.

História do dia

Todos estavam à espera que Lionel Messi entrasse em campo para fazer história, mas um penálti marcado de forma estranha pelo astro da Argentina baralhou as contas a toda a gente.

Logo a abrir o jogo com a Áustria o capitão da albiceleste teve a oportunidade de dar a liderança no marcador à sua seleção e de se colocar ainda mais no Olimpo. Faltava-lhe um golo para se tornar no melhor marcador de sempre da história dos Mundiais e aquela parecia a oportunidade perfeita.

O problema é que pareceu não haver vontade ou confiança, tanto que Lionel Messi nem acertou na baliza. Se calhar só não queria marcar um golo tão histórico desta forma. Se foi isso, é justo, é compreensível.

E percebe-se ainda melhor depois de ver o golo que permitiu a Lionel Messi alcançar esse patamar. Grande jogada de Thiago Almada e finalização sublime de Lionel Messi, num daqueles remates tão típicos do argentino.

Um autêntico monstro do futebol.

O senhor que se segue?

Lionel Messi tem agora 18 golos - marcou ainda outro no decorrer do jogo - e está dois acima do segundo classificado, o alemão Miroslav Klose. Só que logo a seguir vem um tal de Kylian Mbappé, que já tem 16 golos em Mundiais - igualou o próprio Miroslav Klose depois de um bis contra o Iraque - e ainda jogará certamente mais um a alto nível.

É uma ameaça clara ao recorde que caiu esta segunda-feira, até porque o avançado do Real Madrid parece estar neste Campeonato do Mundo a reencontrar-se com o seu melhor lado, depois de uma época para esquecer em Espanha.

Foi ele que abriu o marcador da vitória da França frente a um frágil mas organizado Iraque. Remate potente de pé esquerdo, que nem é o seu preferido, e ainda para mais sem balanço.

Os comandados de Didier Deschamps não deslumbraram, mas controlaram facilmente o adversário mais fraco do grupo para garantirem a passagem à próxima fase, numa partida que teve aquilo que tanto se teme, um aviso de tempestade a adiar tudo. De resto, o jogo acabou duas horas depois do que era suposto, com a França a chegar ao 3-0 na longuíssima segunda parte.

De resto, Argentina e França assumem-se nesta altura como dois grandes candidatos a levantar o troféu, eles que protagonizaram a final de 2022 no Catar.

Os outros jogos do dia

Depois de uma vitória clara e incontestável frente ao Iraque, a Noruega tinha um desafio de outra dimensão contra o Senegal. Passou-o com total distinção, vencendo confortavelmente a seleção africana, que pareceu sempre incapaz para lidar com o carrossel nórdico.

Erling Haaland, quem mais, foi a grande figura e voltou a bisar, levando já quatro golos na sua estreia por estas andanças. Muita atenção a esta Noruega, que vai discutir a liderança do grupo com a França num jogo escaldante que vai ser transmitido pela TVI.

Golo do dia

É o golo que separa Lionel Messi de todos os outros. É agora o maior goleador da história dos Mundiais, e ainda para mais conseguiu-o numa bela jogada que terminou com finalização de classe.

Frase do dia

"É um grupo humano espetacular. Acho que todos estamos a remar para o mesmo lado e peço-vos também, a vocês e a todos os portugueses, que estejam connosco porque, no fim de contas, estamos todos a representar uma nação. Toda a gente quer que Portugal ganhe, nós principalmente, porque sabemos que, se falharmos, as críticas vão recair sobretudo sobre nós, e com razão, porque somos nós que jogamos. Mas peço que se mantenham positivos, que estejam connosco e que amanhã seja um grande dia para Portugal", afirmou João Cancelo na antevisão do jogo com o Uzbequistão.

Jogador do dia

Fica já o aviso feito a Portugal. O Uzbequistão não tem muitos jogadores conhecidos, mas Abbosbek Fayzullaev é nome a ter em conta, ele que marcou aquele que é, até agora, o único golo da história do país em Mundiais.

O jogador do İstanbul Başakşehir é uma alegria a jogar e tem capacidade para, num dia bom, fazer a cabeça em água a qualquer adversário que o apanhe no corredor.

Agora com 22 anos, a primeira vez que chamou a atenção foi em 2023, quando foi nomeado o melhor jogador jovem da Ásia, sobretudo depois de uma excelente performance na Taça Asiática desse ano.

Camisola do dia

Já se perguntou o que são aquelas ondas no equipamento principal da Seleção? São as ondas que representam a energia do oceano, tão importante para o nosso país.

O objetivo é homenagear as raízes marítimas de Portugal, num design que pretende, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, encarnar a coragem, movimento e orgulho nacional.

O pormenor das ondas é a chave do equipamento principal da Seleção (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Van Zee - Cartas na Mesa | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

O artista da Madeira lançou este EP há menos de um mês e é mais um sucesso instantâneo.

My New Band Believe - In the Blink of an Eye | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda é uma das sensações da música de Inglaterra no último ano. Foi criada em 2025 e o primeiro disco abriu claramente o apetite.

Awilo Longomba - Moyen te | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Que bem-disposta é esta música da República Democrática do Congo, com o estilo africano a encontrar-se com sintetizadores que lhe dão um toque especial.

Svemirko - Ja znam da nešto uzimam | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os Svemirko são uma das bandas mais popularidades da Croácia neste momento e estão a conseguir expandir-se para os Balcãs e o resto da Europa.

Wulomei - Aklowa | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda do Gana já vem da década de 1970, tendo conseguido rápido sucesso até na Europa e Estados Unidos.

Los Rabanes - Bam Bam | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda do Panamá seguiu a onda do ska que ficou tão popular no virar do século. Em 2007 atingiram um dos pontos altos ao vencerem um Grammy Latino.

Systema Solar - Quien Es el Patron? | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda já merece um destaque só pela forma como se apresenta em palco, incluindo cenicamente. Num estilo totalmente latino-americano que a Colômbia tanto gosta de nos dar, tocam desde rap até rock psicadélico.

Abdurahim Hamidov - Dugâh Oynasin | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos mestres do dutar, instrumento quase obrigatório no início musical de qualquer artista do Uzbequistão. As cordas enleantes saltam à vista.