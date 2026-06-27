Cabo Verde enfrenta atual campeã Argentina na segunda fase do Mundial

Há 1h e 11min

Equipa africana garantiu a classificação ficando em segundo lugar no grupo H após empatar com a Arábia Saudita na madrugada deste sábado

Cabo Verde garantiu uma vaga histórica na segunda fase do Mundial 2026 ao empatar com a Arábia Saudita a zero na madrugada deste sábado. Agora, a equipa africana enfrenta a Argentina em partida que pode valer o apuramento para os oitavos de final.

O jogo será realizado na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, às 23:00 (de Portugal continental). O palco do confronto será o Hard Rock Stadium, localizado em Miami.

Cabo Verde chega confiante após conseguir uma classificação histórica. A equipa africana nunca havia disputado um Mundial e, mesmo num grupo com dois campeões do mundo (Espanha, 2010, e Uruguai, 1930 e 1950), conseguiu ficar em segundo lugar com três pontos.

O país está invicto, mas ainda não venceu na competição. Nos três jogos disputados, empatou 0-0 com Espanha e Arábia Saudita e 2-2 com o Uruguai. Os grandes destaques da equipa até aqui são o guarda-redes Vozinha e o médio Kevin Pina, autor do primeiro golo da história cabo-verdiana no Campeonato do Mundo.

A Argentina, por outro lado, garantiu a classificação antecipadamente ao vencer os dois primeiros jogos no grupo J. Na estreia, diante da Argélia, a atual campeã goleou por 3-0; na segunda jornada, venceu a Áustria por 2-0. Até agora, todos os golos foram marcados por Lionel Messi, que ultrapassou Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos Mundiais.

Os sul-americanos ainda têm uma partida antes da fase a eliminar. Na madrugada de domingo para segunda-feira, às 3h, a equipa enfrenta a Jordânia, e deve poupar atletas, uma vez que o primeiro lugar no grupo já está garantido.

O caminho dos países até à final, porém, é incerto. Ambos ainda esperam a definição dos restantes jogos da segunda fase para conhecerem os possíveis adversários a partir dos oitavos de final.