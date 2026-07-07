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Messi é tudo. É vilão, é assistente, é herói... e a Argentina agradece

António Guimarães
Há 1h e 19min
Argentina-Egito (FOTO: AP)
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CRÓNICA ARGENTINA 3-2 EGITO || Mais um jogo de loucos neste Mundial, com a campeã do mundo em título a confirmar o apuramento para os quartos já nos descontos de um jogo em que pareceu ter a eliminação garantida

Chamem-lhe sorte, chamem-lhe o que quiserem, mas também é por aqui que se faz um campeão.

A pouco mais de 10 minutos do fim a Argentina estava fora do Mundial, a perder 0-2 com o Egito, mas os campeões do mundo nunca desistiram e foram buscar não apenas o empate, mas até a vitória. Mais um jogo de loucos neste Mundial.

A decisão foi, claro, pelos pés de Lionel Messi, que até falhou um penálti quando ainda estava 0-1 para o Egito, mas marcou o 2-2 e fez uma assistência magistral para o 3-2.

Quando nada mais se iluminou, foi ele o farol desta Argentina, que sofreu a bom sofrer frente a um Egito com muita capacidade, tanto que chegou a parecer o Real Madrid de José Mourinho no contra-ataque.

O Egito chegou cedo ao golo e soaram os alarmes, mas a rápida e pronta reação da Argentina acalmou o nervosismo. Não marcaram, mas mostraram que tinham tudo controlado. Só que depois Lionel Messi falhou um penálti - mais um da versão vilão - e as dúvidas começaram a instalar-se.

A albiceleste continuou a carregar, mas com menos ideias e energia, enquanto o Egito parecia ter uma e outra para vender, colocando autênticas motas na direção da baliza de Emiliano Martínez.

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Foi assim que marcaram dois golos na segunda parte, ainda que só um tenha sido validado. Aquele que contou mesmo, ao minuto 67, parecia um prego quase definitivo no caixão dos campeões do mundo. Nada mais errado.

A Argentina passou a procurar quase em exclusividade os pés de Lionel Messi, que jogou e fez jogar das mais diversas formas para procurar algo parecido com um milagre.

Foi precisamente Lionel Messi a descobrir Cristian Romero quando faltavam pouco mais de 10 minutos para os 90 - começava a aparecer a versão herói, a maior. O central do Tottenham, que não é propriamente um craque, deu esperança renovada à equipa, que partiu então para um assalto total.

Demorou apenas mais cinco minutos até o cofre se voltar a abrir. Jogada confusa e Lionel Messi, sempre ele, a aparecer do nada para rematar de primeira lá para dentro. O guarda-redes do Egito ainda tocou na bola, mas quando ela sai dos pés do 10 argentino leva sempre uma magia especial.

Aí quebrou-se a resistência do Egito. Tanto a física como a mental, já que os jogadores da seleção africana - e também o banco - deixaram-se cair no lado emocional do jogo, entrando em quezílias constantes com o árbitro, mesmo estando ainda empatados.

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Não estariam muito mais tempo, porém, já que a Argentina aproveitou esse desnorte para aplicar golpe semelhante aos que o Egito tinha demonstrado e gizar um contra-ataque de mestre. Lautaro Martínez recebeu na direita e cruzou perfeito para Enzo Fernández, que cabeceou certeiro já nos descontos para a reviravolta total.

Na retina fica mais um show de Lionel Messi, que até quando é vilão - foi no penálti falhado, o segundo deste Mundial - é herói - foi ao assistir para um golo e marcar outro.

É um grande susto para a Argentina, mas a campeã do mundo vai mesmo continuar no Mundial. Está nos quartos de final e espera agora por Colômbia ou Suíça.

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Temas: Mundial 2026 Argentina Egito Lionel Messi
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