Caderneta do Mundial, dia 24: cuidado duplo para Messi, que Cristiano Ronaldo até já tinha avisado

Que jogaço de Cabo Verde frente à campeã do mundo
História do dia
Ninguém acreditava, mas Cabo Verde foi uma autêntica dor de cabeça para a Argentina. E nem tanto por ter sido coeso a defender, mas antes por ter sido audaz e valente na frente.
Foi por isso que marcou dois golos aos campeões do mundo, um deles um golaço, um dos golos do torneio.
A seleção cabo-verdiana vai para casa, mas vai mais do que de pé. Vai a nadar como um verdadeiro tubarão.
No fim do dia a seleção de Cabo Verde foi eliminada, mas esta foi uma noite de quase.
A incerteza
Austrália e Egito chegavam aos 16 avos de final como autênticos outsiders. Talvez por isso a presença na fase a eliminar fosse boa, mas a passagem aos oitavos de final fosse desejo claro.
Acabou por ganhar a seleção africana, que foi mais eficaz nos penáltis.
Cuidado, Messi
Cristiano Ronaldo já tinha visto que era para ter cuidado com a Colômbia. Messi deve estar prestes a ver o mesmo, já que se vislumbra um duelo entre a seleção das Pampas e os cafeteros.
Para isso a Argentina tem de vencer o Egito e a Colômbia a Suíça, mas são as duas favoritas.
Pelo caminho fica o Gana de Carlos Queiroz, que fez um bom torneio, mas que não foi capaz de lidar com a Colômbia.
Golo do dia
Que golaço, um dos melhores do Mundial. Pontapé de Sidny Lopes Cabral.
QUE PONTAPÉ DE SIDNY LOPES CABRAL 🦈#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #CaboVerde #betano pic.twitter.com/wNJXFfmuDB— sport tv (@sporttvportugal) July 4, 2026
Frase do dia
"É ter orgulho na equipa e no grupo de trabalho. Acho que dignificámos o nosso país. Jogámos com o campeão do mundo, empatámos duas vezes e fomos a prolongamento", afirmou Bubista, selecionador de Cabo Verde.
Jogador do dia
É Sidny Cabral e o golo acima mostra porquê. Um dos melhores tentos de todo o Mundial. Talvez o Benfica e Rui Costa estejam agora em dúvida, Empatou a partida para Cabo Verde antes da machadada para a Argentina e fez pouco mais.
Camisola do dia
Uma camisola inundada pelo amor ao Paraguai.
Músicas do dia
Leonard Cohen - Hallelujah | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Uma das grandes músicas, uma das maiores de Leonard Cohen, do Canadá, que depois deixou de tocar.
Lemchaheb - Daouini | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Música de Marrrocos a tentar apoiar a qualificação.
Quemil Yambay - Che Chika Iporaiteve | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
É uma das referências do rock da Argentina e não podia faltar neste Mundial.
Justice - The Party Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
Mais uma sensação da música de França.