Caderneta do Mundial, dia 24: cuidado duplo para Messi, que Cristiano Ronaldo até já tinha avisado

Há 2h e 0min

Que jogaço de Cabo Verde frente à campeã do mundo

História do dia

Ninguém acreditava, mas Cabo Verde foi uma autêntica dor de cabeça para a Argentina. E nem tanto por ter sido coeso a defender, mas antes por ter sido audaz e valente na frente.

Foi por isso que marcou dois golos aos campeões do mundo, um deles um golaço, um dos golos do torneio.

A seleção cabo-verdiana vai para casa, mas vai mais do que de pé. Vai a nadar como um verdadeiro tubarão.

No fim do dia a seleção de Cabo Verde foi eliminada, mas esta foi uma noite de quase.

A incerteza

Austrália e Egito chegavam aos 16 avos de final como autênticos outsiders. Talvez por isso a presença na fase a eliminar fosse boa, mas a passagem aos oitavos de final fosse desejo claro.

Acabou por ganhar a seleção africana, que foi mais eficaz nos penáltis.

Cuidado, Messi

Cristiano Ronaldo já tinha visto que era para ter cuidado com a Colômbia. Messi deve estar prestes a ver o mesmo, já que se vislumbra um duelo entre a seleção das Pampas e os cafeteros.

Para isso a Argentina tem de vencer o Egito e a Colômbia a Suíça, mas são as duas favoritas.

Pelo caminho fica o Gana de Carlos Queiroz, que fez um bom torneio, mas que não foi capaz de lidar com a Colômbia.

Golo do dia

Que golaço, um dos melhores do Mundial. Pontapé de Sidny Lopes Cabral.

Frase do dia

"É ter orgulho na equipa e no grupo de trabalho. Acho que dignificámos o nosso país. Jogámos com o campeão do mundo, empatámos duas vezes e fomos a prolongamento", afirmou Bubista, selecionador de Cabo Verde.

Jogador do dia

É Sidny Cabral e o golo acima mostra porquê. Um dos melhores tentos de todo o Mundial. Talvez o Benfica e Rui Costa estejam agora em dúvida, Empatou a partida para Cabo Verde antes da machadada para a Argentina e fez pouco mais.

Camisola do dia

Uma camisola inundada pelo amor ao Paraguai.

Ele não quer ouvir o jogo, eu quero

Músicas do dia

Leonard Cohen - Hallelujah | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma das grandes músicas, uma das maiores de Leonard Cohen, do Canadá, que depois deixou de tocar.

Lemchaheb - Daouini | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Música de Marrrocos a tentar apoiar a qualificação.

Quemil Yambay - Che Chika Iporaiteve | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É uma das referências do rock da Argentina e não podia faltar neste Mundial.

Justice - The Party Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Mais uma sensação da música de França.