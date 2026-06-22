Mundial 2026: Argentina 0-0 Áustria (ao minuto)

Campeões do mundo entram em campo para garantir já a passagem
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ARGENTINA
TITULARES
Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul e Alexis MacAllister; Lionel Messi, Thiago Almada e Lautaro Martínez
SUPLENTES
Musso, Rulli, Otamendi, Montiel, Senesi, Tagliafico, Nico Paz, Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso, Nico González, Barco e Julián Álvarez
ÁUSTRIA
TITULARES
Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch e David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner e Michael Gregoritsch
SUPLENTES
Wiegele, Pentz, Affengruber, Wimmer, Prass, Schopf, Svoboda, Mwene, Ljubicic, Lienhart, Kalajdzic, Friedl, Grillitsch, Chukwuemeka e Arnautovic