MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Argentina 0-0 Áustria (ao minuto)

CNN Portugal
Há 53 min
Argentina-Argélia (FOTO: Charlie Riedel/AP)
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Campeões do mundo entram em campo para garantir já a passagem

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ARGENTINA

TITULARES

Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul e Alexis MacAllister; Lionel Messi, Thiago Almada e Lautaro Martínez

 

SUPLENTES

Musso, Rulli, Otamendi, Montiel, Senesi, Tagliafico, Nico Paz, Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso, Nico González, Barco e Julián Álvarez

 

ÁUSTRIA

TITULARES

Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch e David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner e Michael Gregoritsch

 

SUPLENTES

Wiegele, Pentz, Affengruber, Wimmer, Prass, Schopf, Svoboda, Mwene, Ljubicic, Lienhart, Kalajdzic, Friedl, Grillitsch, Chukwuemeka e Arnautovic

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Temas: Mundial 2026 Argentina Áustria Lionel Messi Argentina
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