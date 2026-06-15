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Árbitro do Mundial nega ter feito gesto supremacista branco: "Foi um espasmo involuntário e subconsciente"

João Sundfeld
Há 22 min
Árbitro Shaun Evans
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O australiano Shaun Evans realizou um gesto associado ao “white power” na cabine do videoárbitro na partida entre Alemanha e Curaçao

O árbitro Shaun Evans negou ter realizado um gesto supremacista branco durante a partida entre Alemanha e Curaçao. Na ocasião, o australiano fez um sinal de 'ok' invertido quando apareceu na transmissão. Este sinal é utilizado por grupos racistas e neonazistas para sinalizar “white power”.

"Gostaria de esclarecer que eu não fiz um gesto com a mão para sinalizar, de maneira intencional, uma mensagem, afiliação, jogo crença de qualquer género”, afirmou em comunicado emitido pela FIFA e divulgado pela Sky News. “A única explicação que posso oferecer é de que o movimento foi um espasmo involuntário e subconsciente, e na altura não me apercebi do que tinha feito”.

O árbitro também alega que há imagens que demonstram que ele realizou o gesto em outras ocasiões ao longo da partida enquanto segurava uma caneta. Evans garante que a repercussão não o representa e que se arrepende de ter realizado este sinal.

Após a partida, o painel Fare Network, parceiro da FIFA, pediu a exclusão do australiano do Mundial. “O sentimento dos nossos especialistas é que o gesto usado é claramente um 'OK' invertido, usado como símbolo de ‘poder branco’ nos círculos de extrema-direita internacional”, disse a entidade, citada pelo Maisfutebol. “Este árbitro não deve ter mais nenhum papel neste Mundial”.

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Esta não é a primeira vez que o gesto causou repercussões no mundo desportivo. Durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Noémi Gelle, técnica de ginástica rítmica húngara, também viralizou na Internet após realizar o sinal de “ok” associado ao movimento supremacista branco em frente às câmaras. Na ocasião, a Federação Internacional de Ginástica e o Comité Olímpico Húngaro demonstraram apoio a Gelle.  

Noémi Gelle durante os Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Reprodução/redes sociais)
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