António José Seguro vai aos EUA ver Portugal no Mundial. A viagem já foi aprovada pelo Parlamento

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Agência Lusa , MSM
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Presidente da República vai assistir ao terceiro encontro da seleção portuguesa na fase de grupos do Mundial 2026

O parlamento aprovou esta sexta-feira por unanimidade a deslocação do Presidente da República a Miami, entre 25 e 29 de junho, para assistir ao jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Colômbia do Campeonato do Mundo de 2026.

Na carta enviada à Assembleia da República, António José Seguro refere que prevê deslocar-se a Miami, nos Estados Unidos da América para assistir a esse jogo a convite do presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, assistiu ao jogo de estreia de Portugal no Mundial de 2026, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado em Houston, nos Estados Unidos da América.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, irá assistir ao segundo jogo da seleção nacional, no dia 23, também em Houston, contra o Uzbequistão.

O gabinete do primeiro-ministro divulgou essa deslocação no fim de maio, referindo que por esse ocasião Luís Montenegro fará uma visita aos Estados Unidos "previsivelmente entre 22 e 25 de junho", que incluíra "encontros com a comunidade portuguesa, vertente económica e desporto".

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O terceiro jogo da seleção portuguesa, contra a Colômbia, será em Miami, com início às 19:30 locais de 27 de junho (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, o primeiro com 48 seleções, começou em 11 de junho e vai decorrer até 19 de julho, dia da final, com jogos nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.

Na fase de grupos, Portugal está no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e a República Democrática do Congo. Passarão à fase a eliminar os vencedores e segundos classificados de cada grupo e os oito melhores terceiros classificados.

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Temas: Mundial 2026 António José Seguro Portugal Seleção Nacional FIFA
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