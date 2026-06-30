Paraguai em festa: presidente do país decreta feriado após vitória frente à Alemanha no Mundial

A vitória do Paraguai sobre a Alemanha, alcançada através da marcação de grandes penalidades no Mundial 2026, vai ser assinalada com um feriado nacional. O anúncio foi feito pelo presidente paraguaio, Santiago Peña, que concretizou a promessa deixada antes da partida.

Poucos minutos após o final do encontro, o chefe de Estado recorreu às redes sociais para confirmar a decisão. "O Paraguai nunca se rende. Feriado...", escreveu nas redes sociais.

"Hoje, todo um país está a comemorar. Comemora-se a vitória de uma seleção que representa o que há de mais profundo na nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca desiste", acrescentou numa publicação onde se vê a assinar o decreto.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

A possibilidade de declarar um dia de descanso em todo o país já tinha sido levantada pelo porta-voz do Governo horas antes do jogo. Na altura, o responsável explicou que o presidente iria avaliar essa hipótese, admitindo que a medida estava em cima da mesa.

A lei paraguaia permite ao poder executivo decretar até três feriados extraordinários por ano, o que dá a Santiago Peña base legal para avançar com a decisão.