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Mundial 2026: Alemanha 0-0 Paraguai (ao minuto)

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Há 47 min
Alemanha (FOTO: EDUARDO LIMA/EPA)
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ALEMANHA

TITULARES

Manuel Neuer; Kmmich, Rudiger, Jonathan Tah e Brown; Leroy Sané, Pavlovic, Wirtz e Nmecha; Havertz e Undav

 

SUPLENTES

Baumann, Nubel; Anton, Raum, Thiaw, Amiri, Ouedraogo, Stiller, Gross, Musiala, Leweling, Goretzka, Woltemade e Beier

 

PARAGUAI

TITULARES

Orlando Gill; Jose Canale, Caceres, Alonso e Gustavo Gomez; Bobadilla, Almiron, Andres Cubas e Galarza; Julio Enciso e Gabriel Avalos

 

SUPLENTES

Gatito Fernández, Oliveira, Gustavo Velázquez, Maidana, Alderete. Balbuena, Ramon Sosa, António Sanabria, Maurício, Romero, Arce, Ojeda, Caballero e Pitta

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Temas: Mundial 2026 Alemanha Paraguai Alemanha Paraguai Ao minuto
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