Mundial 2026: Alemanha 0-0 Paraguai (ao minuto)

Há surpresa ou ganha a Alemanha?
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ALEMANHA
TITULARES
Manuel Neuer; Kmmich, Rudiger, Jonathan Tah e Brown; Leroy Sané, Pavlovic, Wirtz e Nmecha; Havertz e Undav
SUPLENTES
Baumann, Nubel; Anton, Raum, Thiaw, Amiri, Ouedraogo, Stiller, Gross, Musiala, Leweling, Goretzka, Woltemade e Beier
PARAGUAI
TITULARES
Orlando Gill; Jose Canale, Caceres, Alonso e Gustavo Gomez; Bobadilla, Almiron, Andres Cubas e Galarza; Julio Enciso e Gabriel Avalos
SUPLENTES
Gatito Fernández, Oliveira, Gustavo Velázquez, Maidana, Alderete. Balbuena, Ramon Sosa, António Sanabria, Maurício, Romero, Arce, Ojeda, Caballero e Pitta