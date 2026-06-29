Mundial 2026: Alemanha 0-0 Paraguai (ao minuto)

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Há surpresa ou ganha a Alemanha?

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ALEMANHA

TITULARES

Manuel Neuer; Kmmich, Rudiger, Jonathan Tah e Brown; Leroy Sané, Pavlovic, Wirtz e Nmecha; Havertz e Undav

SUPLENTES

Baumann, Nubel; Anton, Raum, Thiaw, Amiri, Ouedraogo, Stiller, Gross, Musiala, Leweling, Goretzka, Woltemade e Beier

PARAGUAI

TITULARES

Orlando Gill; Jose Canale, Caceres, Alonso e Gustavo Gomez; Bobadilla, Almiron, Andres Cubas e Galarza; Julio Enciso e Gabriel Avalos

SUPLENTES

Gatito Fernández, Oliveira, Gustavo Velázquez, Maidana, Alderete. Balbuena, Ramon Sosa, António Sanabria, Maurício, Romero, Arce, Ojeda, Caballero e Pitta