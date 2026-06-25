MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Curaçau 0-0 Costa do Marfim | Equador 0-0 Alemanha

CNN Portugal
Há 36 min
Alemanha-Costa do Marfim (AP Photo/Stephanie Scarbrough)
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CURAÇAU

TITULARES

Eloy Room, Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet, Deveron Fonville, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong e Juergen Locadia

SUPLENTES

Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Shurandy Sambo, Roshon Van Eijma, Riechedly Bazoer, Godfried Roemeratoe, Arjany Martha, Kevin Felida, Jeremy Antonisse, Sontje Hansen, Tyrese Noslin, Kenji Gorre, Jearl Margaritha, Brandley Kuwas e Gervane Kastaneer

 

COSTA DO MARFIM

TITULARES

Yahia Fofana, Ousmane Diomande, Odilon Kossonou, Christopher Operi, Guela Doue, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande, Amad Diallo e Nicolas Pepe

SUPLENTES

Mohamed Kone, Alban Lafont, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Jean Michael Seri, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Simon Adingra, Elye Wahi, Oumar Diakite, Evann Guessand e Bazoumana Tour

 

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔

EQUADOR

TITULARES

Hernan Galindez, Piero Hincapie, Joel Ordonez, Willian Pacho, Pedro Vite, Alan Franco, Moises Caicedo, John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata e Nilson Angulo

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SUPLENTES

Moises Ramirez, Gonzalo Valle, Felix Torres, Pervis Estupinan, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Yaimar Medina, Jordy Alcivar, Anthony Valencia, Kendry Paez, Alan Minda, Denil Castillo, Kevin Rodriguez, Jordy Caicedo e Jeremy Areval

 

ALEMANHA

TITULARES

Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum,m Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane, Felix Nmecha e Kai Havertz

 

SUPLENTES

Oliver Baumann, Alexander Nübel, Waldemar Anton, Malick Thiaw, Leon Goretzka, Jamie Lewelling, Pascal Gross, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Assan Ouedragogo, Nick Woltemade, Maximilian Beier e Deniz Undav

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Temas: Mundial 2026 Alemanha Equador Costa do Marfim Curaçau
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Mundial 2026: Curaçau 0-0 Costa do Marfim | Equador 0-0 Alemanha

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