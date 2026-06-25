Mundial 2026: Curaçau 0-0 Costa do Marfim | Equador 0-0 Alemanha

Mais um grupo a fechar
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
CURAÇAU
TITULARES
Eloy Room, Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet, Deveron Fonville, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong e Juergen Locadia
SUPLENTES
Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Shurandy Sambo, Roshon Van Eijma, Riechedly Bazoer, Godfried Roemeratoe, Arjany Martha, Kevin Felida, Jeremy Antonisse, Sontje Hansen, Tyrese Noslin, Kenji Gorre, Jearl Margaritha, Brandley Kuwas e Gervane Kastaneer
COSTA DO MARFIM
TITULARES
Yahia Fofana, Ousmane Diomande, Odilon Kossonou, Christopher Operi, Guela Doue, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande, Amad Diallo e Nicolas Pepe
SUPLENTES
Mohamed Kone, Alban Lafont, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Jean Michael Seri, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Simon Adingra, Elye Wahi, Oumar Diakite, Evann Guessand e Bazoumana Tour
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
EQUADOR
TITULARES
Hernan Galindez, Piero Hincapie, Joel Ordonez, Willian Pacho, Pedro Vite, Alan Franco, Moises Caicedo, John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata e Nilson Angulo
SUPLENTES
Moises Ramirez, Gonzalo Valle, Felix Torres, Pervis Estupinan, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Yaimar Medina, Jordy Alcivar, Anthony Valencia, Kendry Paez, Alan Minda, Denil Castillo, Kevin Rodriguez, Jordy Caicedo e Jeremy Areval
ALEMANHA
TITULARES
Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum,m Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane, Felix Nmecha e Kai Havertz
SUPLENTES
Oliver Baumann, Alexander Nübel, Waldemar Anton, Malick Thiaw, Leon Goretzka, Jamie Lewelling, Pascal Gross, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Assan Ouedragogo, Nick Woltemade, Maximilian Beier e Deniz Undav