MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

À atenção de Portugal: a dificuldade da Alemanha mostra que há surpresas a caminho

António Guimarães
Há 51 min
Alemanha-Costa do Marfim (FOTO: EDUARDO LIMA/EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

CRÓNICA ALEMANHA 2-1 COSTA DO MARFIM || Quando ter uma equipa aparentemente melhor não chega, há que encontrar uma fórmula diferente. Ela chegou nos pés de um jogador decisivo

As equipas europeias estão com dificuldades e a Alemanha confirmou isso, adensando a dúvida que já existia em relação a uma das seleções que é sempre tida entre os candidatos a ganhar um Mundial, mesmo que o jogo tenha acabado em vitória.

A primeira jornada deu goleada de 7-1, é verdade, mas contra aquela que é provavelmente a seleção mais frágil de toda a competição. Curaçau tentou, mas percebeu-se logo que não dava, com a equipa de Julian Nagelsmann a superiorizar-se facilmente.

Desta vez, e frente a uma equipa mais organizada e capaz de ferir na frente, a Alemanha teve visíveis dificuldades, num choque total contra uma seleção difícil, uma daquelas de nível médio que já exige um teste a sério num Mundial.

Tudo isso ficou ainda mais patente quando Franck Kessié, ele que já passou por AC Milan ou Barcelona, inaugurou o marcador ainda na primeira parte, provocando a dúvida no seio da Alemanha.

A Costa do Marfim não defende de forma espetacular, mas na frente tem valores que têm sempre de contar, a começar com Yan Diomandé, já uma das estrelas deste Mundial, uma das estrelas a ter em conta para os próximos anos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Alemanha teve sempre mais bola, sempre mais iniciativa, mas nunca teve a situação controlada e, sobretudo a perder, percebeu-se que a Costa do Marfim podia a qualquer altura provocar o caos lá atrás.

Acabou por ser de um método mais clássico, com um ponta de lança a sério - Kai Havertz não o é - que a Alemanha quebrou a resistência do adversário. Deniz Undav foi o nome certo, o nome que o confirmou, confirmando também que tem razão em reclamar por mais minutos, pelo menos contra equipas que os germânicos querem dominar.

Com uma Costa do Marfim que acabou o jogo a ter momentos finais em que até dominou e procurou o golo, este Mundial acaba por mostrar, aliando este jogo à exibição de Marrocos contra o Brasil, por exemplo, que há equipas que ninguém espera serem importantes que podem mesmo vir a sê-lo. "Os Elefantes" são um desses conjuntos, claramente.

Não fosse Deniz Undav ter voltado a marcar num lance de ocasião, a Alemanha teria mesmo empatado. Temos aqui já um apurado - a Alemanha já está - e um provável apurado - a Costa do Marfim está a caminho -, mas sobretudo um aviso: atenção, candidatos, atenção Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Dito isto, Portugal e todos os outros que se mantenham atentos: é provável que possamos ter surpresas a caminho. Este empate da Alemanha é surpresa, de certa forma, mas basta ver a equipa da Costa do Marfim para perceber que pode não chegar ter uma equipa aparentemente melhor.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Alemanha Costa do Marfim
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Países Baixos e mais sete: as seleções com 100 ou mais golos em Mundiais

Há 27 min

Mundial 2026: Alemanha-Costa do Marfim, 2-1 (crónica)

Há 41 min

Mundial 2026: lista de todos os marcadores na fase final

Há 44 min

Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados

Há 47 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Pânico no resort: incêndio em hotel de luxo na República Dominicana mata turista e obriga centenas de pessoas a fugir

Hoje às 03:50

Hospital investiga "prisão" de funcionária com fita-cola: diretor de recursos humanos suspenso de funções

Ontem às 16:39

Temperaturas podem chegar aos 42 graus. Há três distritos sob aviso laranja

Hoje às 14:20

Mais de mil milhões de barris de petróleo 'desapareceram' durante o bloqueio no Estreito de Ormuz

Ontem às 10:37

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

18 jun, 16:21

Há várias formas de perder um jogo e o Brasil apanhou pela frente a versão Ícaro do Mundial

Hoje às 04:02

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

Macron e Merz juntam-se contra Costa após contactos com o Kremlin que estão a dividir a União Europeia

Ontem às 23:01

Este restaurante é tão bom que há pessoas proibidas por lei de irem lá comer

Hoje às 12:00

São já 21 os portugueses retirados de hotel atingido por incêndio na República Dominicana

Hoje às 18:58

"Afastados da realidade": ataques da Ucrânia estão a esgotar a paciência até àqueles que sempre estiveram ao lado de Putin

Ontem às 21:00

Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 e agora o Benfica: como a LiveModeTV fintou a Globo e se está a desmarcar para Portugal

Ontem às 18:03