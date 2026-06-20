À atenção de Portugal: a dificuldade da Alemanha mostra que há surpresas a caminho

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CRÓNICA ALEMANHA 2-1 COSTA DO MARFIM || Quando ter uma equipa aparentemente melhor não chega, há que encontrar uma fórmula diferente. Ela chegou nos pés de um jogador decisivo

As equipas europeias estão com dificuldades e a Alemanha confirmou isso, adensando a dúvida que já existia em relação a uma das seleções que é sempre tida entre os candidatos a ganhar um Mundial, mesmo que o jogo tenha acabado em vitória.

A primeira jornada deu goleada de 7-1, é verdade, mas contra aquela que é provavelmente a seleção mais frágil de toda a competição. Curaçau tentou, mas percebeu-se logo que não dava, com a equipa de Julian Nagelsmann a superiorizar-se facilmente.

Desta vez, e frente a uma equipa mais organizada e capaz de ferir na frente, a Alemanha teve visíveis dificuldades, num choque total contra uma seleção difícil, uma daquelas de nível médio que já exige um teste a sério num Mundial.

Tudo isso ficou ainda mais patente quando Franck Kessié, ele que já passou por AC Milan ou Barcelona, inaugurou o marcador ainda na primeira parte, provocando a dúvida no seio da Alemanha.

A Costa do Marfim não defende de forma espetacular, mas na frente tem valores que têm sempre de contar, a começar com Yan Diomandé, já uma das estrelas deste Mundial, uma das estrelas a ter em conta para os próximos anos.

A Alemanha teve sempre mais bola, sempre mais iniciativa, mas nunca teve a situação controlada e, sobretudo a perder, percebeu-se que a Costa do Marfim podia a qualquer altura provocar o caos lá atrás.

Acabou por ser de um método mais clássico, com um ponta de lança a sério - Kai Havertz não o é - que a Alemanha quebrou a resistência do adversário. Deniz Undav foi o nome certo, o nome que o confirmou, confirmando também que tem razão em reclamar por mais minutos, pelo menos contra equipas que os germânicos querem dominar.

Com uma Costa do Marfim que acabou o jogo a ter momentos finais em que até dominou e procurou o golo, este Mundial acaba por mostrar, aliando este jogo à exibição de Marrocos contra o Brasil, por exemplo, que há equipas que ninguém espera serem importantes que podem mesmo vir a sê-lo. "Os Elefantes" são um desses conjuntos, claramente.

Não fosse Deniz Undav ter voltado a marcar num lance de ocasião, a Alemanha teria mesmo empatado. Temos aqui já um apurado - a Alemanha já está - e um provável apurado - a Costa do Marfim está a caminho -, mas sobretudo um aviso: atenção, candidatos, atenção Portugal.

Dito isto, Portugal e todos os outros que se mantenham atentos: é provável que possamos ter surpresas a caminho. Este empate da Alemanha é surpresa, de certa forma, mas basta ver a equipa da Costa do Marfim para perceber que pode não chegar ter uma equipa aparentemente melhor.