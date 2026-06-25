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Por esta ninguém esperava: África do Sul surpreende e está nos 16 avos do Mundial

Agência Lusa
Há 50 min
Seleção da África do Sul (AP)
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Os Bafana Bafana nunca tinha chegado à fase a eliminar, enquanto a Coreia do Sul terá de esperar para saber o que lhe acontece

A África do Sul qualificou-se na madrugada desta quinta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, na terceira jornada do Grupo A, em Guadalupe.

Um golo de Thapelo Maseko, aos 63 minutos, selou o triunfo dos sul-africanos, que nunca tinham chegado à fase a eliminar, caindo na fase de grupos em 1998, 2002 e, como anfitriões, em 2010.

Na fase a eliminar, a África do Sul juntou-se a México, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, que já assegurou que será um dos oito melhores terceiros, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

Os Bafana Bafana terminaram o agrupamento no segundo lugar, com quatro pontos, atrás do coanfitrião México, que, com o apuramento e o primeiro lugar no agrupamento assegurados, venceu a República Checa por 3-0.

Mateo Chávez, aos 55 minutos, Julián Quiñones, aos 61, e Álvaro Fidalgo, aos 90+4, apontaram os tentos dos aztecas, que foram os primeiros a fechar um agrupamento com o pleno de três triunfos e nove pontos conquistados.

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A Coreia do Sul, que terminou em terceiro, com três pontos e 2-3 em golos, ainda pode qualificar-se, enquanto a Chéquia, que regressava após 2006, fechou em quarto, com um, e está eliminada.

Os checos juntam-se a Catar, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.

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Temas: Mundial 2026 África do Sul Coreia do Sul
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