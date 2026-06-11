Ele marcou e África dançou: quando um golo espetacular no Mundial emocionou uma nação

Há 3h e 4min

É a mesma data, as mesmas equipas e a mesma ocasião – a abertura do Mundial. 16 anos depois, México e África do Sul defrontam-se

Embora os olhos e ouvidos deles irão estar, sem dúvida, fixos na cacofonia de sensações que chove de todos os recantos lendários do Estádio Azteca, para muitos dos jogadores da seleção sul-africana que entram em campo para enfrentar o México, coanfitrião do Campeonato do Mundo, esta quinta-feira, no jogo de abertura do torneio, haverá um momento fugaz em que serão transportados de volta no tempo.

O calendário recuará exatamente 16 anos, até 11 de junho de 2010. É a mesma data, o mesmo adversário mexicano e até a mesma ocasião – a abertura da do Mundial –, mas os viajantes no tempo não são os mesmos. São crianças novamente, de olhos arregalados diante das telas de TV ou, se tiveram a sorte, no estádio Soccer City, em Joanesburgo, enquanto Siphiwe Tshabalala planta o pé direito e se prepara para chutar.

Os segundos que se seguiram ficaram gravados na retina de todos os adeptos dos Bafana Bafana (Os Rapazes). O remate estrondoso de Tshabalala mandou a bola a voar para o canto superior direito da baliza de Óscar Pérez e colocou os anfitriões do torneio em vantagem, enquanto o zumbido ensurdecedor das vuvuzelas era – de alguma forma – abafado por um rugido ouvido em todo o país.

Algures no meio do tumulto nas bancadas estava Nkosinathi Sibisi, de 13 anos, que se prepara para fazer agora a sua estreia no Mundial pela Bafana Bafana.

"Acho que sentimos o país inteiro a tremer", diz Sibisi à CNN.

"Não foi apenas um grande momento para os jogadores, mas para todo o país e para toda a África."

Tshabalala remata com força, ultrapassando Pérez. Omar Torres / AFP via Getty Images

O momento mais memorável ainda estava por vir, quando Tshabalala se juntou a quatro dos seus companheiros de equipa junto à bandeira de canto para executar uma coreografia sincronizada que se tornou instantaneamente icónica.

Não que o atual guarda-redes da África do Sul, Sipho Chaine, tenha visto alguma coisa. O futuro guarda-redes já tinha saído a correr, numa celebração eufórica, por uma rua perto de Bloemfontein, antes mesmo de os jogadores terem começado a dança. Felizmente, a sua mãe estava lá para recriar o momento quando ele regressou.

"Para mim, é um dos meus momentos mais felizes", recorda Chaine à CNN.

"São todos heróis de infância. Quando se é criança e se olha para todos estes jogadores diferentes, pessoas que realmente se admirava, queria-se mesmo estar no lugar onde eles estavam."

Hiato

Como primeiro golo do primeiro Mundial de sempre disputado em solo africano, o golo de Tshabalala foi um momento marcante para o continente e um novo capítulo bem-vindo para o futebol sul-africano.

Suspensas e depois expulsas da FIFA devido à segregação racial do país sob o regime do apartheid, as equipas da África do Sul não disputaram jogos oficiais durante três décadas, antes de regressarem finalmente à cena internacional em 1992.

Embora a conquista da Taça das Nações Africanas (AFCON) quatro anos depois continue a ser o ponto alto da Bafana Bafana em termos de sucesso em campo, o impressionante golo de Tshabalala na estreia em casa no Mundial de 2010 representou um "ímã" que o país procurava, segundo a CEO da Federação Sul-Africana de Futebol, Lydia Monyepao-Yele.

"O país inteiro explodiu de alegria, mas não se tratava apenas daquele golo, era o facto de estarmos a acolher este grande evento futebolístico mundial no nosso próprio território", recorda Monyepao-Yele à CNN.

"Reacendeu uma chama em nós porque tivemos uma história muito difícil como país e mostrou o poder do futebol em unir as pessoas. Quem quer que estivesse ao teu lado, não importava quem fosse, abraçavas-te a essa pessoa, celebravas, davas as mãos. Era simplesmente lindo de se ver."

No entanto, para alguns, há um tom cinzento nas memórias cor-de-rosa daquele dia. O México empatou apenas 15 minutos depois e a Bafana Bafana não conseguiu repetir a magia, acabando por se tornar a primeira seleção anfitriã a não conseguir passar à fase eliminatória, apesar da vitória por 2-1 sobre a França no último jogo da fase de grupos.

O pior ainda estava para vir. Tendo participado em três das quatro edições anteriores do Mundial, a África do Sul não se qualificou para nenhuma das três edições seguintes. Não houve grande alívio no continente, uma vez que assistiram igualmente a três dos seis torneios seguintes da AFCON a partir de casa.

Embora a utilização contínua dos estádios construídos para o torneio de 2010 seja positiva, o "hiato decepcionante" que se seguiu significa que nem mesmo a euforia do golo de abertura de Tshabalala consegue ofuscar o sentimento mais generalizado de arrependimento pelas oportunidades perdidas, segundo o jornalista e comentador sul-africano Mark Gleeson.

"Havia grandes expectativas de que o Mundial de 2010 na África do Sul fosse, de certa forma, o trampolim para uma liga nacional muito melhor e muito mais interesse a nível internacional. E isso realmente não aconteceu", declara Gleeson à CNN.

"Tiveram uma sucessão de treinadores medíocres, uma espécie de quebra geracional em termos de talento, muitas falhas a nível administrativo com pessoas tolas a gastar dinheiro tolo em coisas tolas… de uma perspetiva futebolística, ninguém recorda 2010 com qualquer carinho."

Oportunidade

Esta quinta-feira dá, então, a oportunidade de mudar a narrativa a uma nova geração de jogadores da Bafana Bafana.

Muito trabalho de qualidade já foi feito. Sob a orientação do treinador belga Hugo Broos, a África do Sul terminou em terceiro lugar na AFCON 2023 antes de superar a Nigéria nas eliminatórias para o Mundial, para travar a onda de ausências e garantir o seu bilhete para os EUA, México e Canadá.

Apoiando-se numa espinha dorsal de jogadores do Mamelodi Sundowns e do Orlando Pirates, da Premiership sul-africana, Broos, de 74 anos, formou uma unidade coesa a partir de um plantel que carece das grandes estrelas que pontuam as listas das nações africanas rivais.

Enquanto o Egito e Marrocos podem contar com os talentos vencedores da Liga dos Campeões, Mo Salah e Achraf Hakimi, respetivamente, o avançado Lyle Foster é o único jogador dos Bafana Bafana que competiu numa grande liga europeia na época passada, tendo sido despromovido com o Burnley, da Premier League inglesa.

"Quando vejo (Broos), vejo o meu avô", diz o médio do Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena, à CNN.

"O meu avô era muito rigoroso, muito honesto, e ele é assim. Trouxe estabilidade à seleção nacional, trouxe união, trouxe irmandade… Tudo o que fazemos, fazemos juntos, e ele é o líder silencioso."

Com jogos contra a Coreia do Sul e a República Checa a seguir ao confronto de estreia contra o México, Gleeson acredita que a África do Sul terá boas hipóteses de chegar à fase a eliminar.

Num formato de torneio alargado, em que oito das melhores equipas que ficarem em terceiro lugar avançam para os 16 avos de final, um resultado surpreendente contra o México colocaria a Bafana Bafana a um passo da sua melhor campanha de sempre no Mundial.

“Não há qualquer expectativa sobre os ombros deles. Os adeptos locais não lhes dão qualquer esperança. Certamente, o mundo não lhes dá qualquer esperança», disse Gleeson.

"É exatamente o tipo de cenário certo para causar algum tipo de surpresa. É compreensível que os mexicanos, como coanfitriões do Mundial, estejam sob muita pressão. Vai ser um grande fardo de expectativas… o tipo de pressão que pode realmente esmagar alguém."

Se um novo Tshabalala emergir dos escombros, esperem dança. Se os Bafana Bafana forem ainda mais longe, esperem muito mais disso.

“Se conseguirem passar dos 32 e chegar aos oitavos-de-final, acho que este país vai ter uma festa gigantesca”, acrescenta Gleeson.

Foto no topo: o sul-africano Siphiwe Tshabalala (n.º 8) comemora com os colegas de equipa após marcar contra o México no jogo de abertura do Mundial de 2010, em Joanesburgo, África do Sul. Clive Mason/Getty Images