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Espanha, França ou Alemanha: eis o caminho de Portugal até à final

António Guimarães
Há 34 min
Colômbia - Portugal (Lusa)
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Conheça todo o caminho de Portugal aqui

Para ganhar um Mundial é preciso jogar os jogos grandes, mas há caminhos mais apetecíveis que outros.

A julgar pela forma como Portugal abordou o jogo com a Colômbia, sem assumir qualquer risco para tentar ganhar um jogo em que não tinha nada a perder, mas foi pior do que o adversário.

Ato contínuo, Portugal fica em segundo lugar do Grupo K, o que significa que joga com o segundo classificado do Grupo L, que é a Croácia, depois da vitória frente ao Gana de Carlos Queiroz.

Mais do que isso, este segundo lugar quer dizer que ficamos do mesmo lado da árvore de Espanha, França, Marrocos ou França.

De resto, se Portugal passar a Croácia tem de jogar com a Espanha nos oitavos, acreditando que a campeã europeia vai vencer a Áustria.

A partir daí o caminho de Portugal cruza com Estados Unidos, Bósnia, Bélgica ou uma equipa ainda por definir nos quartos de final.

Nas meias-finais a coisa complica novamente, podendo ser o adversário a França ou a Alemanha, mas também Marrocos ou Países Baixos, dependendo dos resultados que forem acontecendo.

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