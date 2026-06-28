Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

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História de 2016 pode dar alento

Portugal não conseguiu vencer a Colômbia no último jogo da fase de grupos do Mundial e vai agora jogar com a Croácia.

Ficando em segundo lugar do seu grupo, o K, a Seleção vai jogar com o segundo classificado do Grupo L, a Croácia, que venceu o Gana nesta última jornada.

Uma partida para disputar em Toronto na madrugada de 2 para 3 de julho, às 00:00.

A Seleção fica agora com quase uma semana para preparar o primeiro jogo a eliminar, tendo por base algo que pode ser uma dica: a Croácia foi o primeiro adversário das eliminatórias do Euro 2016.

Na altura foi Ricardo Quaresma a marcar o golo decisivo já no prolongamento.

Veremos como vai ser desta vez.