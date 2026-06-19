O Brasil espera acabar agora com uma seca de 24 anos - e a pressão nunca foi maior

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Há quem nem se importe de perder o Mundial desde que se alcance um objetivo: vencer uma seleção europeia num jogo a eliminar

A busca pela sexta estrela já está em andamento para o Brasil.

Esta nação histórica e apaixonada pelo futebol já venceu o Campeonato do Mundo por cinco vezes - mais do que qualquer outro país - mas o seu último triunfo, em 2002, começa a parecer uma memória distante, depois de mais de duas décadas de frustração.

A França eliminou a Canarinha nos quartos de final de 2006, os Países Baixos fizeram o mesmo em 2010, a Alemanha impôs uma das derrotas mais infames da história do desporto em 2014 - uma goleada de 7-1 que fez os adeptos chorarem nas bancadas - e as eliminações nos quartos de final repetiram-se em 2018 e 2022.

Há toda uma geração de brasileiros que nunca viu o seu país conquistar um Campeonato do Mundo. Contam-se histórias sobre Ronaldo Nazário a levar a Canarinha à glória em 2002, após a desilusão em França em 1998. Ouvem-se relatos de Romário ter terminado o jejum de 24 anos em 1994.

Gerações mais velhas transmitiram memórias da lendária seleção que brilhou no México em 1970. Alguns até testemunharam o brilhantismo de Garrincha em 1962. Menos ainda se lembram de como um Pelé de 17 anos conquistou o coração de uma nação com o seu génio em 1958.

Agora, após 24 anos de jejum, uma nova geração procura escrever o seu próprio capítulo, do qual se espera Vinícius Júnior como o principal autor.

Mas, apesar do evidente anseio dos brasileiros por uma nova supremacia mundial, as expectativas parecem estar no seu nível mais baixo, sobretudo depois do arranque em falso contra Marrocos.

Porque é que a crença é tão baixa?

Uma sondagem realizada em abril pelo instituto de sondagens brasileiro Datafolha apurou que apenas 29% da população acredita que a seleção pode vencer o Mundial, o índice mais baixo desde o início das sondagens, em 1994.

Outros 46% nem sequer esperam que a equipa passe dos quartos de final, fase em que tropeçou nos dois últimos torneios.

O pessimismo existe por um bom motivo: o percurso do Brasil rumo ao Mundial foi marcado por escândalos fora de campo e por um desempenho abaixo do esperado dentro do mesmo.

Há pouco mais de um ano, em maio de 2025, um tribunal do Rio de Janeiro ordenou a destituição do então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, por alegada falsificação de documentos para se reeleger nesse mesmo ano.

A decisão judicial surgiu apenas três dias após a nomeação de Carlo Ancelotti para selecionador nacional, no meio da sua pior campanha na Qualificação para o Mundial da história.

O Brasil terminou num modesto quinto lugar na CONMEBOL, com apenas 28 pontos em 18 jogos, a 10 pontos da arquirrival Argentina, líder do torneio. O pior momento da campanha surgiu precisamente frente à Albiceleste, que goleou o Brasil por 4-1 em Buenos Aires, mesmo sem a presença de Lionel Messi.

Carlo Ancelotti parece ter invertido a sorte da seleção nacional após um período de estabilização (Mauro Pimentel/AFP/Getty Images)

O capitão Marquinhos classificou o resultado como “vergonhoso” à estação brasileira TV Globo e disse que “não pode voltar a acontecer”, chegando mesmo a pedir desculpas públicas: “Sinto muito pelos nossos adeptos”.

O pedido de desculpas era certamente justificado, dada a maior derrota da seleção frente à Argentina desde 1964, que acabou por custar o emprego a Dorival Júnior e acelerou a chegada do antigo treinador do Real Madrid, Ancelotti.

Os fantasmas de Belo Horizonte

No entanto, nenhum momento simboliza melhor o declínio do futebol brasileiro do que os 90 minutos de caos no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, quando a seleção anfitriã defrontou a Alemanha na meia-final do Mundial, a 8 de julho de 2014.

A Canarinha viu-se a perder por 5-0 aos 30 minutos, e depois por 7-0 a 10 minutos do apito final, antes de Oscar marcar o golo de consolação mais insignificante possível no último minuto.

O descalabro ficou conhecido como Mineiraço e - talvez para além da humilhante derrota por 2-1 com o Uruguai na partida decisiva do Mundial de 1950, a primeira vez que o Brasil recebeu o torneio - é o resultado mais traumático da história do desporto brasileiro.

“7-1 entrou para o vocabulário comum”, admite o especialista em futebol sul-americano Tim Vickery à CNN Sports.

“Simplesmente referes-te a qualquer derrota humilhante, em qualquer área da vida, como um 7-1… É uma mancha no tapete que não vai sair tão cedo. A única forma de ultrapassarem isso é ganhando o Mundial.”

O Mineiraço é, sem dúvida, o pior resultado da história do desporto brasileiro (Adrian Dennis/AFP/Getty Images)

Mas para a seleção brasileira alcançar esse objetivo, a equipa terá provavelmente de fazer algo que não consegue desde que Ronaldo e companhia derrotaram a Alemanha na final de 2002: vencer uma seleção europeia nos oitavos de final.

França, Países, Alemanha, Bélgica e, por fim, Croácia, todas partiram o coração dos brasileiros nos últimos cinco Mundiais. E por mais vergonhoso que tenha sido o “7-1”, fez parte de um fenómeno mais vasto de fracassos da seleção contra adversários europeus.

“Conheço alguns jornalistas que dizem: ‘Não me importo se não ganharmos desta vez, desde que ganhemos a uma seleção europeia nos oitavos de final’”, aponta Vickery - coautor do novo livro “Mundiales: Uma História Sul-Americana do Mundial” - em tom de brincadeira.

Se a equipa de Ancelotti terminar em primeiro lugar no Grupo C estará no bom caminho para um possível encontro com a Inglaterra, finalista do Euro 2020 e 2024, nos quartos de final - caso os Três Leões também terminem em primeiro lugar no seu grupo.

No entanto, mesmo que este confronto épico se concretize e o Brasil saia vitorioso, para muitos não será suficiente - bastará apenas uma sexta estrela.

Sementes da expectativa plantadas em 1970

A história do Campeonato do Mundo não pode ser contada sem “Brasil 1970” - tornou-se uma expressão idiomática no vocabulário do futebol mundial.

Para muitas pessoas, as suas primeiras memórias, ou as primeiras referências a este emblemático torneio, começaram com Pelé no México. Em parte porque foi o primeiro Mundial a ser transmitido a cores, o que significa que a camisola amarela brilhou intensamente nos ecrãs de TV pela primeira vez.

Mas principalmente porque "O Time Belo" se expressava com os pés de uma forma nunca antes vista.

Por causa disso, “era absolutamente natural para as pessoas da época fazerem uma ligação entre isso e a chegada do homem à Lua alguns meses antes”, recorda Vickery.

O avançado brasileiro Jairzinho é carregado pelos adeptos depois de a equipa ter derrotado a Itália por 4-1 na final do Mundial, a 21 de junho de 1970, na Cidade do México (Imagens AFP/Getty)

Apenas 20 anos antes, o Brasil tinha sofrido a sua primeira grande desilusão desportiva no recém-construído Maracanã - a chocante derrota frente ao Uruguai, apelidada de Maracanaço. Mas a vitória sobre a Itália em 1970 gravou uma terceira estrela e garantiu à seleção a posse permanente do então chamado Troféu Jules Rimet.

Mais importante ainda, solidificou o estatuto da nação como o padrão de ouro do futebol internacional.

“Em 1958, o Brasil era realmente a terceira força na América do Sul, atrás da Argentina e do Uruguai”, lembra Vickery à CNN Sports.

“Depois, ao longo de 12 anos, tornaram-se o país do futebol, e a camisola amarela passou a estar associada a tudo o que era bom e puro no Jogo Bonito.”

No entanto, apesar deste sucesso ter dado à Canarinha um pedigree inigualável, criou um fardo para as gerações seguintes, porque “todos os Mundiais desde então têm sido julgados pelos de 1970”, segundo Vickery.

Além disso, impôs aos que vieram depois a responsabilidade de praticar um futebol que homenageasse os heróis do passado.

É por isso que este jejum de 24 anos sem Mundiais "parece mais grave do que o último intervalo de 24 anos", nota Vickery. "Porque o que se pensava do Brasil não era só ganhar, era ganhar com estilo. Às vezes... não era só ganhar, [apenas] com estilo."

Isto é exemplificado pela seleção de 1982. Frequentemente considerada a melhor equipa a nunca ter ganho um Campeonato do Mundo, ainda hoje é venerada, apesar de nem sequer ter chegado às meias-finais em Espanha.

Mas, como diz Vickery, "nos últimos anos, não têm ganho, e já não são associados ao mesmo monopólio do futebol vistoso que tinham antes".

Vinícius é a próxima esperança do Brasil

Um jogador, no entanto, que ainda transpira este estilo é Vinícius Jr., e precisa de assumir o protagonismo se o Brasil quiser ter sucesso.

Cada conquista brasileira no Campeonato do Mundo teve uma figura marcante: Pelé em 1958 e 1970, Garrincha em 1962, Romário em 1994 e Ronaldo em 2002.

Se a seleção nacional brasileira quiser vencer este torneio, o craque do Real Madrid precisará provavelmente de entrar para esta lista.

“Esta é a competição dele. É a competição para ele brilhar e se destacar”, afirmou Cafu, capitão da seleção brasileira campeã do Mundial de 2002, à CNN Sports, em abril.

“Todos os olhos estarão postos no Vini Jr. E tenho a certeza de que, se ele tiver a calma e a consciência de que este é o seu Mundial, vai realmente ajudar a seleção brasileira.”

Se o Brasil tiver alguma hipótese de erguer o Mundial este verão, Vinícius Júnior terá de desempenhar um papel de liderança (Imagens de Kirk Irwin/Getty Images)

Há quatro anos, no Catar, Vinícius já era um jogador fundamental, mas os holofotes ainda pertenciam a Neymar Jr. Agora, as esperanças de mais de 213 milhões de brasileiros repousam em grande parte sobre os ombros da estrela do Real Madrid.

O jogador de 25 anos, no entanto, parece não se deixar intimidar por isso. "Não é nada fora do comum", disse Vinícius à FIFA durante a pausa internacional de março.

"Jogo pela seleção desde os 19 anos. Antes, era apenas uma promessa, mas agora estou na linha da frente, a liderar a equipa e a tentar levar o Brasil de volta ao topo do futebol mundial. É uma enorme responsabilidade, e que realmente valorizo."

Bicampeão da Liga dos Campeões, segundo classificado da Bola de Ouro e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2024, Vinícius já conquistou mais do que a maioria dos jogadores poderia sonhar.

Mas levar o Brasil à sua tão esperada sexta "Copa do Mundo" elevá-lo-ia a uma categoria completamente diferente. Mas há um homem com ainda mais em jogo: Neymar.

Um final de conto de fadas para Neymar?

Quando Ancelotti incluiu Neymar na lista de 26 jogadores, muitos ficaram surpreendidos.

O jogador de 34 anos não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2023 e passou os últimos dois anos a lutar contra lesões. Ainda assim, quando o seu nome foi anunciado, aqueles que estavam presentes no Rio de Janeiro explodiram em festa.

“Olé, olé, olé, olá… Neymar, Neymar”, cantavam os jogadores no Museu do Amanhã, enquanto o melhor marcador da história da seleção brasileira tinha a sua última oportunidade de realizar o sonho de disputar o Mundial.

Apesar de ser um veterano propenso a lesões, Neymar Jr. pode ainda ter um papel importante na busca do Brasil pelo sexto título mundial (Wagner Meier/Getty Images)

De muitas formas, Neymar personifica a visão que o futebol brasileiro apresentou ao mundo pela primeira vez em 1970. Mas, mais importante ainda, tudo se resume àquele dia fatídico em Belo Horizonte.

Um momento marcante do Mundial de 2014 foi quando David Luiz e Júlio César, enquanto cantavam o hino nacional antes do início da partida, levantaram a camisola 10 do craque. Neymar perdeu esse fatídico dia devido a uma lesão sofrida na vitória do Brasil sobre a Colômbia nos quartos de final. Doze anos depois, ainda inspira esperança.

"Neymar é um jogador que não precisamos de avaliar para levar a um Mundial", disse o ícone brasileiro Ronaldo à CNN espanhola, em março. "Talvez não jogue todos os jogos, mas é um jogador muito importante que já provou o seu valor."

O Fenómeno deixou ainda uma mensagem final aos adeptos antes do torneio.

“Acreditem, como sempre fazemos em tempos de Mundial. Vamos voltar a pintar as ruas e enchê-las de bandeiras. Espero que possamos trazer o sexto título para o Brasil.”

Depois do empate a uma bola com Marrocos na estreia do Brasil, Roberto Carlos, companheiro de Ronaldo na conquista do Mundial de 2002, também deixou uma mensagem aos jogadores.

“Joguem com amor”, disse à jornalista Maria Santana, da CNN, em Nova Iorque. “É uma competição muito bonita de se disputar, e é bonito erguer este troféu… o importante é fazer parte da história.”

Savannah Weiler, da CNN, contribuiu para esta reportagem