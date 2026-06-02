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Passavam multas, ficavam com o dinheiro, mas não as registavam. Dois militares da GNR acusados de ficarem com quase 8.000 euros

Agência Lusa , CM
Há 21 min
GNR (imagem Getty)
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Segundo o Ministério Público, os militares entregavam inclusive "cópias de autos de contraordenação aos condutores para dar uma aparência de legalidade à fiscalização, mas nunca chegavam a formalizar o processo internamente"

O Ministério Público acusou dois militares da GNR de Esposende de se apropriarem indevidamente de 7.440 euros referentes a multas por infrações rodoviárias que detetaram quando se encontravam ao serviço.

Segundo nota publicada esta terça-feira na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto, os arguidos, um homem e uma mulher, engendraram um plano, pelo menos em março de 2024, para ficarem com o dinheiro das multas.

Abordavam os condutores que praticassem contraordenações e exigiam o pagamento imediato das coimas em numerário.

“Em vez de registarem as infrações no sistema oficial (SCoT) e entregarem os valores na sua totalidade na secretaria do posto, os militares ficavam com o dinheiro para proveito próprio”, acrescenta a nota.

Diz ainda que, em muitos dos casos relatados, “os militares entregavam cópias de autos de contraordenação aos condutores para dar uma aparência de legalidade à fiscalização, mas nunca chegavam a formalizar o processo internamente”.

O Ministério Público considerou indiciada a apropriação de 4.380 euros pelos dois militares em conjunto, e a quantia de 3.060 euros por um dos militares que atuava ainda isoladamente.

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À arguida é imputada a prática de 14 crimes de peculato e 14 crimes de abuso de poder, enquanto ao outro arguido são imputados 27 crimes de peculato e 27 crimes de abuso de poder.

O Ministério Público requereu como pena acessória a proibição do exercício de funções públicas.

Requereu ainda a perda de vantagens a favor do Estado correspondente aos valores de que os arguidos se apropriaram

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