Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fuga às multas de trânsito. Bastonário quer avaliação disciplinar de sites e publicidade de advogados

Nuno Guedes
Há 55 min
Operação da PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Quase só paga multa ou fica sem carta quem desconhece a lei ou não contrata um advogado conhecedor de Direito rodoviário para que conteste a coima

O bastonário da Ordem dos Advogados vai enviar para os conselhos de disciplina desta ordem profissional vários sites de advogados que se apresentam como especialistas em Direito rodoviário – peritos em ajudar os condutores a livrarem-se de multas de trânsito.

O tema foi investigado pelo Exclusivo da TVI, num trabalho que mostrou as inúmeras escapatórias da lei e do sistema punitivo do Estado na prevenção de acidentes nas estradas.

O bastonário, João Massano, admite à TVI/CNN Portugal que ficou preocupado com a publicidade que viu feita por inúmeros escritórios de advogados, defendendo que “ultrapassam aquilo que é aceitável na Ordem dos Advogados, disciplinarmente”, pelo que vai enviar os referidos sites para avaliação dos conselhos de deontologia para que estes avaliem se existem ou não infracções disciplinares – uma competência que não compete ao bastonário.

Para promover serviços que tentam anular multas – para não pagar a coima ou evitar ficar sem carta de condução –  inúmeros advogados têm sites com nomes e publicidade muito apelativa para os condutores. Como o Exclusivo da TVI revelou, as taxas de sucesso indicadas aos condutores que contactam estes escritórios são elevadíssimas – entre 90% e 100% –, numa percentagem que se explica com a fragilidade do sistema punitivo do Estado contra quem viola o Código da Estrada cada vez que existem impugnações ou reclamações administrativas, que por causa da falta de meios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) acabam quase sempre por levar à prescrição das multas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na prática, aplicando uma série de normas legalmente previstas, quase só paga ou fica sem carta quem desconhece a lei ou não contrata um advogado conhecedor do Direito rodoviário para que conteste a coima.
João Massano diz que desde que a lei permita é perfeitamente legítimo aos clientes e aos advogados contestarem as multas de trânsito. O problema, defende o bastonário, é a existência de sites que levam as pessoas a pensar que se podem livrar de “todo o mal rodoviário”.

Há dois anos a lei mudou e os advogados passaram a estar autorizados a fazer publicidade aos seus serviços, mas o bastonário diz que aquilo que encontrou lhe suscita, mesmo assim, muitas dúvidas se existem ou não infrações disciplinares. 

Para evitar dúvidas sobre interpretações jurídicas, João Massano pretende que a Assembleia da República volte a impor pelo menos alguns limites à publicidade dos advogados, alterando, de novo, a legislação, e evitando situações que na opinião de João Massano “não são aceitáveis na profissão de advogado”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Multas Advogados Prescrição

Relacionados

"O rei vai nu". Quase só paga multas ou fica sem carta quem desconhece a lei (e as fragilidades do sistema)

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

Exclusivo. Multas de trânsito: relatórios oficiais omitiram milhões de prescrições durante anos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Fuga às multas de trânsito. Bastonário quer avaliação disciplinar de sites e publicidade de advogados

Há 55 min

Cenas de horror no hospital: diretor de Recursos humanos prende funcionária à cadeira com fita-cola

Há 1h e 56min
02:17

Foi agarrada e presa com fita cola pelo diretor de recursos humanos para cumprir uma ordem: aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Há 2h e 27min
10:46

"Neste momento, temos uma receita global de 29 mil milhões de euros. O setor do turismo tem vindo a crescer de uma forma excecional"

Há 3h e 34min
Mais País

Mais Lidas

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

Ontem às 19:08

Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

Ontem às 11:57

Wegovy vai ficar mais barato em Portugal

Ontem às 18:51

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

"Obriy": como uma inovação desenvolvida na Ucrânia está a destruir os drones russos - e também a gerar preocupação

Ontem às 13:22

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

28 mai, 22:05

Casa do filho do Duque de Bragança alvo de assalto no valor de 27 mil euros

Hoje às 10:49

Morreu o filósofo francês Edgar Morin, pensador marcante do século XX que defendeu "uma revolta das consciências". Tinha 104 anos

Hoje às 08:47

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Governo avança com nova prestação social única e quer obrigar beneficiários a fazer "trabalho social"

Ontem às 07:46

Ventura saúda que quem “recebe subsídios” tenha de trabalhar mas quer ir mais longe

Ontem às 19:36

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:39