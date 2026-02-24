Uma em cinco mulheres estava em teletrabalho no final de 2025

Há 1h e 46min

Das quase 600 mil mulheres que trabalharam em casa, 23,4% fê-lo sempre

Cerca de 575 mil mulheres estava em teletrabalho no último trimestre de 2025, o corresponde a cerca de uma em cada cinco mulheres empregadas (cerca de 22%), conclui um estudo da CGTP.

No quarto trimestre de 2025, quase 600 mil mulheres empregadas trabalhou em casa, o que corresponde 22,8% da força de trabalho feminina, segundo um estudo elaborado pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, com base em dados do INE, para assinalar a semana da igualdade e o Dia Internacional da Mulher.

Destas, "a esmagadora maioria" (cerca 575 mil) estava em teletrabalho, o equivalente a 21,9% do emprego feminino.

Isto significa, que, entre setembro e dezembro do ano passado, uma em cada cinco mulheres empregadas estava em teletrabalho.

De sublinhar que a diferenciação entre teletrabalho e trabalho em casa prende-se com o facto de o teletrabalho implicar a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) para desempenhar as funções a partir de casa.

Das quase 600 mil mulheres que trabalharam em casa, 23,4% fê-lo sempre, cerca de 41% fê-lo regularmente, isto é, conciliando o trabalho presencial com o trabalho em casa, cerca de 23% fora do horário de trabalho e 13,2% pontualmente.

"O número médio de dias em teletrabalho foi de 3", acrescenta a central sindical liderada por Tiago Oliveira.

Segundo a análise da CGTP, "no seu conjunto, o teletrabalho abrangeu cerca de 1 milhão e 130 mil trabalhadores" em Portugal, o equivalente a 21,2% do emprego total, "representando as mulheres 51% do total".

O recurso ao teletrabalho caiu após a pandemia de covid-19, mas iniciou uma trajetória de subida em meados de 2023, tendo superado a marca de um milhão de trabalhadores neste regime (integral e hibrido) em 2024.

Este é o quarto estudo divulgado pela CGTP sobre a situação atual da mulher no trabalho, no âmbito da semana da igualdade, e que visam diversas áreas que vão desde os salários, à precariedade ou aos horários de trabalho.

A CGTP realiza a semana da igualdade entre 02 e 08 de março com o lema "A Igualdade que Abril abriu. Reforçar Direitos. Cumprir a Constituição", com iniciativas no país.

O Dia Internacional da Mulher comemora-se em 08 de março.