Portugal tem mais de metade do talento qualificado feminino, mas apenas 15,7% chega a cargos de direção

CNN Portugal , AM
Há 49 min
Mulheres trabalho (Pexels)

Só 30% dos cargos de gestão nas empresas portuguesas são ocupados por mulheres

Em Portugal, 59,1% do capital humano qualificado é feminino, uma das maiores percentagens da Europa, mas apenas 15,7% das mulheres ocupa posições de CEO ou executivas nas maiores empresas, segundo o estudo da Randstad Research sobre “o talento feminino no mercado de trabalho”.

O levantamento revela que o talento feminino concentra-se em setores de cuidados e serviços, como saúde (16,5%) e educação (12,9%), enquanto os homens predominam na indústria (21,2%) e construção (12,6%). A segregação por género mantém-se, refletindo barreiras e estereótipos que limitam a progressão profissional das mulheres.

O fosso salarial médio é de 17,3%, equivalente a 205 euros por mês, atingindo 29,6% na saúde e 48,5% nas áreas de desporto, espetáculos e atividades artísticas. No regime de trabalho a tempo parcial, 62,9% são mulheres, com 8,5% a cuidar de crianças no agregado, mais do dobro da proporção masculina (3,2%).

“Estes dados comprovam que ainda existe um longo caminho a percorrer. Apesar de se ter feito um caminho próspero no Índice Global de Igualdade de Género e de termos uma fatia tão grande de talento altamente qualificado, a falha na progressão para lugares de topo, aliada à disparidade salarial e ao impacto dos cuidados familiares, deixa-nos o alerta de que a paridade real no mercado de trabalho ainda não se alcançou e que as empresas devem continuar a fazer um esforço por este caminho”, destaca Isabel Roseiro, diretora de marketing da Randstad Portugal.

O estudo evidencia que, apesar de Portugal ocupar o terceiro lugar europeu em mulheres qualificadas, persistem desigualdades significativas em liderança, remuneração e distribuição de responsabilidades familiares, mostrando que a paridade real no mercado de trabalho ainda não foi alcançada.

Só 30% dos cargos de gestão nas empresas portuguesas são ocupados por mulheres e a percentagem é mais baixa, de 17%, nas funções de direção geral, indica um estudo da empresa Informa D&B, que compila dados das sociedades comerciais.

De acordo com uma síntese do estudo, 42% dos trabalhadores do tecido empresarial, mas apenas 30% dos cargos de gestão são exercidos por mulheres e só 27% são liderados por mulheres.

“O maior desequilíbrio quanto ao género verifica-se nas maiores empresas”, refere a Informa D&B

Nas maiores empresas, onde 48% dos profissionais são mulheres, o seu peso nos cargos de liderança é de 12% e de 20% nos de gestão.

O estudo da Informa D&B, chamado “Presença Feminina nas Empresas em Portugal”, abrangeu empresas ativas em 31 de dezembro de 2024, com pelo menos um gestor ou executivo e com atividade comercial em 2023.

A análise foi feita a partir da informação financeira publicada no portal do Ministério da Justiça (IES) pelas empresas do setor público e do privado com atividade comercial. No caso da banca e seguradoras, a análise foi feita em separado, a partir dos dados dos relatórios e contas do último ano disponível.

As entidades cotadas em bolsa e as do Setor Empresarial do Estado têm níveis de paridade de género superiores.

“A evolução no caminho da paridade nas empresas tem sido muito lenta e têm sido aceleradas sobretudo por iniciativas legais, como a que estabelece, desde 2018, um regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas cotadas em bolsa e das entidades do setor público empresarial”, lê-se na síntese do estudo.

A Informa D&B refere que, como consequência destas medidas, “82% das empresas cotadas e 84% das empresas do Setor Empresarial do Estado têm equipas de gestão mistas, respetivamente, uma percentagem que é de apenas 55% na generalidade do tecido empresarial”.

A paridade, refere-se na análise, varia consoante os setores e as direções nas empresas.

“Em nenhum setor de atividade as mulheres chegam aos 50% nos cargos de gestão ou de liderança. O setor que está mais perto da paridade é o dos serviços gerais, onde também se regista uma elevada presença feminina no emprego, mais de dois terços (69%) dos trabalhadores são do género feminino, e onde a percentagem de mulheres em cargos de gestão ou de liderança chega aos 43%”, refere-se no estudo.

Em alguns subsetores dos serviços gerais, em particular atividades relacionadas com saúde, bem-estar, moda e educação, “a presença feminina está ainda mais próxima da paridade, e o emprego é também na sua maioria do sexo feminino”, diz.

Neste estudo, são considerados cargos de gestão as posições ocupadas nos órgãos sociais de gestão, administração e gerência. Nos cargos de direção são considerados os diretores de primeira linha.

Os cargos de liderança correspondem às funções do primeiro gestor, como o de presidente do Conselho de administração e gerente.

Portugal tem mais de metade do talento qualificado feminino, mas apenas 15,7% chega a cargos de direção

