Mulher de 61 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Montemor-o-Novo

Há 1h e 44min

O óbito da mulher, que era a única ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local

Uma mulher de 61 anos morreu hoje de madrugada na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 253 (EN253) no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu ao quilómetro 64 da EN253, entre Montemor-o-Novo e São Cristóvão, tendo o alerta sido dado às 00:53.

O óbito da mulher, que era a única ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora, adiantou.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais dos bombeiros de Montemor-o-Novo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por oito veículos, incluindo a VMER.