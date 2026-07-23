Pulverizou folhas de papel com canabinoides sintéticos e entregou-as ao filho preso. Foi detida por tentar introduzir droga na cadeia

Agência Lusa , MFP
Há 22 min
Prisão
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam dois papéis, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado

Uma mulher de 55 anos foi detida na quarta-feira por, alegadamente, entregar ao filho, que está no Estabelecimento Prisional do Porto, droga, nomeadamente canabinoides sintéticos, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que a mulher foi detida depois de terem detetado que os artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado.

“Perante a recorrência de casos semelhantes, associados ao tráfico de substâncias psicotrópicas, a PJ analisou laboratorialmente aqueles papéis, constatando que haviam sido pulverizados com um potente canabinoide sintético, o que motivou a detenção da suspeita”, assinalou.

A PJ referiu que estas substâncias, que pretendem imitar os efeitos da canábis, têm-se propagado nas prisões, tendo grande procura entre os reclusos com adição a drogas.

“Produzidas em laboratórios clandestinos espalhados por vários países, provocam efeitos extremamente nefastos e algo imprevisíveis para a saúde humana, ameaçando seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores”, apontou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A detida, suspeita de um crime de tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mulher detida Crime Droga Canabinoides Prisão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Pulverizou folhas de papel com canabinoides sintéticos e entregou-as ao filho preso. Foi detida por tentar introduzir droga na cadeia

Há 22 min

Acidente fatal em Formentera: Unidade local de saúde confirma e lamenta morte de médica portuguesa

Há 52 min

Jovem de 19 anos aliciou menor de 14 anos para "atos sexuais" em IPSS. Depois filmou tudo e exibiu as imagens

Há 2h e 10min

Ministério Público arquiva inquérito sobre bebé nascido com malformações não detetadas

Ontem às 19:29
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Ontem às 11:59

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Ontem às 08:41