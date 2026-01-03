Quem é Cilia Flores, a mulher de Maduro e "primeira combatente" do socialismo venezuelano?

3 jan, 23:02

A mulher e principal conselheira do presidente venezuelano Nicolás Maduro, Cilia Flores, foi capturada na madrugada de sábado, juntamente com o marido, e arrastada do quarto por tropas norte-americanas. O casal foi rapidamente levado para fora do país para ser julgado por acusações de tráfico de drogas nos EUA.

“Cilita”, como Maduro lhe chama, foi primeira-dama durante mais de uma década - embora no jargão oficial do movimento socialista conhecido como Chavismo seja referida como “primeira combatente”. Foi parceira de Maduro por mais de 30 anos, período durante o qual construiu o seu próprio capital político e foi considerada uma das mulheres mais poderosas da Venezuela.

Cilia Flores, nascida em 1956 na cidade de Tinaquillo, no centro da Venezuela, cresceu em bairros da classe trabalhadora no oeste de Caracas. Conheceu Maduro, que frequentemente enfatiza as suas origens humildes, durante os primeiros dias do movimento chavista. Advogada especializada em direito trabalhista e criminal, prestou assistência jurídica a Hugo Chávez, o homónimo do movimento, e a outros militares que foram capturados após tentarem derrubar o então presidente Carlos Andrés Pérez em 1992. Maduro, por sua vez, também fez campanha pela libertação de Chávez e fez parte da equipa de segurança do então tenente-coronel.

"Durante essa luta pela libertação de Chávez, estivemos envolvidos em atividades de rua. Lembro-me sempre de uma reunião em Catia, e quando um jovem pediu para falar, ele falou, e eu fiquei a olhar para ele. Eu disse: ‘Que inteligente’", recordou Cilia Flores em novembro de 2023, no primeiro episódio do podcast de Maduro.

Desde então, permaneceram inseparáveis, mas Flores traçou o seu próprio caminho político. Foi eleita para o seu primeiro mandato como membro da Assembleia Nacional em 2000, no ano seguinte à eleição de Chávez como presidente. Voltou a ganhar um lugar em 2005 e, um ano depois, tornou-se a primeira mulher a presidir ao parlamento, sucedendo a Maduro, que se tornou ministro dos Negócios Estrangeiros de Chávez.

Durante o seu mandato, proibiu a entrada de jornalistas na câmara legislativa. Também foi criticada por contratar dezenas de parentes como funcionários no Congresso. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, respondeu que a denúncia nunca foi formalizada e que se tratava de uma campanha de difamação, mas confirmou as contratações: “Sim, os membros da minha família foram contratados com base nos seus próprios méritos; estou orgulhosa deles e defenderei o seu trabalho sempre que necessário.”

"Filha de Chávez"

Entre 2009 e 2011, foi também segunda vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, então liderado por Chávez, que em 2012 nomeou Flores procuradora-geral.

Ao lado de Maduro, que já era vice-presidente, visitou Chávez em Cuba, onde este foi tratado a um cancro nos últimos meses de vida. O seu perfil no Twitter, quando foi criado em 2015, dizia “Filha de Chávez”, embora o tenha mudado alguns anos mais tarde para “Chavista”.

Flores e Maduro, que se conheceram depois de Chávez se ter rendido na sequência da sua tentativa falhada de golpe de Estado em 1992, casaram em julho de 2013, após duas décadas juntos e pouco depois da vitória de Maduro nas eleições presidenciais contra o então candidato da oposição Henrique Capriles.

"Ela tem um passado político importante. Quando se tornou primeira-dama, passou para segundo plano. Mas para muitos, ela é o poder por trás do trono ou uma conselheira de alto nível", disse à CNN Carmen Arteaga, doutorada em ciência política e professora associada da Universidade Simón Bolívar. "Quando eles se casaram, ela diminuiu significativamente O seu perfil. Ela quase não faz declarações públicas, não compete por atenção, ela dá um passo para trás", acrescentou.

De acordo com Arteaga, o apoio e os conselhos de Flores teriam sido fundamentais durante os anos em que o chavismo passva por disputas internas sobre a sucessão de Chávez. Maduro, ungido pelo então presidente, ainda estava a consolidar a sua liderança sobre outras figuras proeminentes próximas do líder falecido, como Rafael Ramírez, o presidente destituído da Petróleos de Venezuela e ministro da Energia e Petróleo; o legislador Diosdado Cabello ou o vice-presidente Elías Jaua.

Nesse círculo, poucas mulheres ocuparam cargos de alto escalão. Para Arteaga, “não há dúvida” de que Flores é a mulher mais poderosa do país, pelo menos enquanto o chavismo estiver no poder.

Exercendo o poder nos bastidores

A cientista política Estefanía Reyes disse à CNN que era difícil quantificar o seu poder porque o exercia “nos bastidores” e não era institucionalizado. “É perigoso não entender a dinâmica da tomada de decisões, porque isso torna difícil garantir a responsabilidade e a transparência em relação à influência”, disse. Se alguma vez houve uma liderança dupla, ela nunca foi formalizada, ao contrário do que aconteceu na Nicarágua entre o presidente Daniel Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo.

Reyes também apontou que Flores apareceu nos últimos anos num papel coadjuvante como uma figura materna, procurando conectar-se mais com o público do que como uma figura de competição eleitoral. "O chavismo instrumentaliza o papel da mãe. Simbolicamente, ela continua presa a restrições de género", disse Reyes, professora assistente na Western University, no Canadá.

Durante anos, o cargo de primeira-dama não foi utilizado na Venezuela, pois Chávez tinha-se divorciado. Quando Maduro assumiu o poder, batizou Flores de “primeira combatente”, argumentando que “primeira-dama” era um “conceito aristocrático”.

A esse respeito, Reyes observou que, apesar da mudança informal de título, o cargo continua ligado, como em outros países, a causas como a proteção de crianças e a liderança de organizações de caridade.

A cientista política Nastassja Rojas, professora de direitos humanos na Universidade Javeriana, na Colômbia, concordou. "O chavismo trai tudo o que havia criticado ao apresentá-la como a primeira combatente. O que ela projeta agora é uma pessoa que é parceira do presidente, que o acompanha. Nos últimos anos, eles mudaram completamente o perfil dela", disse à CNN.

Sobrinhos condenados nos EUA

Com menos aparições desde o início do governo de Maduro, Flores limitou-se quase exclusivamente a um dos numerosos programas de rádio que as figuras do partido no poder têm tido, intitulado “Com Cilia na Família”.

Mas o seu nome voltou às manchetes em 2015, quando dois dos seus sobrinhos foram presos sob acusação de tráfico de drogas por agentes à paisana da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) no Haiti. Flores classificou o incidente como um rapto, mas ambos foram julgados e condenados em Nova Iorque e sentenciados a 18 anos de prisão por conspiração para importar cocaína para os EUA. Em 2022, foram libertados numa troca de prisioneiros entre Caracas e Washington.

Foi também sancionada em 2018 pelas autoridades canadianas, juntamente com outros 13 responsáveis venezuelanos, um dia depois de a Organização dos Estados Americanos ter denunciado que o governo de Maduro tinha cometido crimes contra a humanidade.

Alguns meses depois, o Departamento do Tesouro dos EUA acrescentou as suas próprias sanções, explicando em comunicado que Maduro “depende do seu círculo íntimo para permanecer no poder”. Em resposta, Maduro declarou: "Se me querem atacar, ataquem-me. Não se metam com Cilia. Não se metam com a família. Não sejam cobardes. O único crime dela é ser minha mulher."

Por esta altura, Flores tinha regressado ao Palácio Legislativo depois de ter sido eleita em 2017 para a Assembleia Constituinte e, em 2021, como deputada à Assembleia Nacional, cargo que ocupava no momento da sua captura.

Uma figura polarizadora

Arteaga, professora da Universidade Simón Bolívar, sustenta que Flores não se distinguiu por promover propostas feministas, embora o socialismo defenda os oprimidos, incluindo as mulheres nesse grupo. Flores “segue a agenda chavista; ela não é conhecida por uma agenda feminista”, acrescentou Arteaga.

Embora ela não tenha atraído tanta atenção pública quanto Maduro, Arteaga disse que ela é tão polarizadora quanto o presidente deposto. "Atualmente, ela é impopular; ela tem a mesma imagem que ele. Eles trabalham juntos, e a opinião pública vê-os como uma única entidade", disse Arteaga.

Assim, quando o governo distribuiu milhões de brinquedos para as férias de Natal de 2022, distribuiu imagens do “SuperBigote”, um personagem de desenho animado inspirado em Maduro, mas também a boneca “Cilita”, a coestrela da série animada.

Durante a campanha presidencial de 2024, que resultou na disputada reeleição de Maduro, Flores acompanhou o marido em vários eventos, chegando mesmo a dançar com ele no palco.