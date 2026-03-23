Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

CNN Portugal
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Vem aí mais uma mudança da hora

Os ponteiros do relógio adiantam 60 minutos na madrugada deste domingo, 29 de março. É a chegada do chamado "horário de verão", de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios devem ser adiantados uma hora quando for 01:00 de domingo, passando a ser 02:00. Quando a seleção de futebol de Portugal começar a jogar com o México, num jogo particular de preparação para o Mundial de 2026, é precisamente quando a mudança é efetivada. 

Na Região Autónoma dos Açores, a alteração é feita às 00:00, mudando para as 01:00.

A hora legal volta depois a mudar no último domingo de outubro, para o regime de inverno. Nessa altura, pelas 02:00 deve atrasar o relógio uma hora.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000 que prevê que todos os anos os relógios sejam respetivamente adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Um pedacinho de história: em Espanha pede-se "o horário de Lisboa" para corrigir a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

José María Fernández-Crehuet, professor da Universidade Politécnica de Madrid - e especialista em questões de equilíbrio entre vida profissional e pessoal e ainda investigador sobre a utilização do tempo -, analisou no Podcast "EL MUNDO al día", do jornal El Mundo, o impacto da mudança de hora.

A mudança de hora remonta a sábado 16 de março 1940, quando a Espanha de Franco mudou o fuso horário para GMT+1 (hora da Europa Central) - naquilo que foi considerado uma "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler". No entanto, 84 anos depois, a pergunta mantém-se: porque é que um país que está ao lado de Portugal tem, por exemplo, a mesma hora de Polónia - que está a mais de três mil quilómetros de distância?

"Cada país decide a sua hora oficial, que pode ou não coincidir com a hora solar. Em Espanha estamos uma hora à frente durante todo o ano - e somos um país onde o sol só brilha 9 horas no inverno e 16 horas no verão. Apesar de conseguirmos um período de luz mais diurna no verão, provoca máximos históricos de consumo elétricos. Por isso, não é claro que o adiantar da hora tenha tantos benefícios de poupança energética como anunciam", explica o especialista.

Apesar do maior benefício da mudança de hora ser "ter mais horas de luz", Fernández-Crehuet diz que isso pode não ter tanto impacto na vida das pessoas como anunciam, uma vez que "e amanhece mais tarde, o nosso relógio biológico desperta também mais tarde", e as pessoas tendem a sair dos trabalhos apenas quando o sol se põe.

Além disso, "este horário distancia mais Espanha de Portugal", onde, lembra, as horas de almoço e jantar diferem bastante das praticadas em território espanhol.

"O melhor seria ter o horário de Londres e de Lisboa e fazer a mudança de hora como eles. A favor da mudança de hora, sim. Se tivéssemos o horário de Portugal ou de Inglaterra teríamos todos os benefícios de aproveitar o sol o máximo possível. Ajustamos a nossa vida à luz do sol, por isso almoçamos e jantamos mais tarde", explica, acrescentando que "é bom mudar a hora para aproveitar as horas de luz", mas há outros aspetos a ter em conta.

Temas: Mudança da hora Horário de verão Horario de inverno

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