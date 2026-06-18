Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Personalidades políticas e não só, além de várias organizações, estão nesta lista de alvos
Nove pessoas foram acusadas de vários crimes relacionados com a ideologia neonazi. O Ministério Público descobriu que os arguidos pertenciam ao Movimento Armilar Lusitano (MAL), que tinha em mente várias ações agressivas contra alvos políticos, partidos, jornalistas e académicos, entre outras personalidades e organizações da sociedade portuguesa.
Como a CNN Portugal escreveu, um dos planos em cima da mesa visava especificamente um ataque à casa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas a lista quase interminável de alvos tinha muitas mais figuras.
Desde Marcelo Rebelo de Sousa a Miguel Sousa Tavares, passando por organizações conotadas com a esquerda, esta é a lista de alvos que o Ministério Público encontrou.
Personalidades:
Marcelo Rebelo de Sousa
António Costa
Luís Montenegro
Cavaco Silva
Marques Mendes
Francisco Pinto Balsemão
Carlos Moedas
Rui Tavares
Carlos Abreu Amorim
Ricardo Sá Fernandes
Filipe Froes
Helena Ferro Gouveia
Mariana Carneiro
Pedro Loureiro dos Santos Rita
Rui Jorge da Silva Duarte
José Hermínio Rainha
Ricardo Malcata Alves
Ricardo Vieira de Campos D'Abreu Noronha
João Duarte Neves Sobral
Amanda Lima
Marina Cabloco
Albano Lemos Pires
Bebiana Cunha
Clara Silva (Clara Não)
Mariana Mortágua
Joana Mortágua
André Carrilho
João Paulo Cotrim
Cristina Sampaio
João Fazenda
Nuno Markl
Teresa Pinto e Silva
Marina Caboclo
Mamadou Ba
lqbal Hossain
Rana Raslim Uddin
Lúcia Vicente
Ana Rita Almeida
Diogo Faro
Mariana Jones
Tiago M
Ana Silva
Cláudio Lotra
Mónica Silva
Ângelo Sampaio
João Costa
Rute Teixeira
Carla Lousada
Tânia Graça
Alexandra Santos
Armindo Jacinto
Alberto Torres
Carlos Oliveira
Pedro Silva
Márcia Lima Soares
Sandra Ribeiro
Clara Capitão
Daniela Bento
Joana Rita Sousa
Fábio Casaleiro
Fabian Figueiredo
Maria Vlachou
António Vale
Ana Paula Pedrosa
Ana Ferreira
Paulo Baldaia
Ricardo Araújo Pereira
José Miguel Prata Roque
Raquel Varela
Adriana Cardoso
Ricardo Costa
Miguel Sousa Tavares
Maria Castello Branco
Ana Gomes
Carlos Fernando de Almeida Martins
Marco Paulo
Ana Catarina Mendes
Daniel Oliveira
Miguel Arcanjo
Miguel Clara Vasconcelos
Ainhoa Vidal
Maria João Ferreira
Luís Andrade
Lily de France Júlia Paola le Conte da Nóbrega
Alexandra Correia
Augusto Neves Júnior
João Tomaz
Luís Manuel Andrade Moreira
Renísia Cristina Garcia Filice
Sofia Lobo
Sara Eloy
Pedro Cisneiros Lourenço
Domicília Maria Correia da Costa
Sara Martins
Tiago Queimada e Silva
Simone Silveira Amorim
Rosa Paula Rocha Pinto
Raul Jorge Coelho Arromba Silva Rasga
Sandra Manuela Lemos Machado
Jaime Araújo
Ricardo Alves
Patrícia Carla Serrano Gonçalves
Pedro Barão
Tiago Sousa
Cláudia Henriques
Ricardo Pato
Sónia Araújo Psicóloga
Zélia Figueiredo
Diogo Fonseca
Anizabela Amaral
Mónica Freitas
Valter Ferreira
Gonçalo Marinho
Clara Cardoso Pereira
Hélder Duarte
Amílcar Furtado
Pedro Góis
Joacine Katar Moreira
Dino D'Santiago
Marta Lourenço
Lorena Tabares Salamanca
Susana Ferreira
Cláudia Semedo
Mynda Guevara
Gonçalo Ribeiro Teles
Maria Escaja
Ascenso Simões
Stefani Costa
lsabel Moreira
Eurico Brilhante Dias
Miguel Costa Matos
Edite Estrela
Pedro Delgado Alves
Porfírio Silva
Susana Amador
Alexandre Quintanilha
Alexandra Leitão
Maria Begonha
Carla Sousa
Miguel Rodrigues
Eunice Pratas
Eduardo Alves
Francisco Dinis
Tiago Soares Monteiro
Joana Sá Pereira
Pedro Anastácio
Lúcia Araújo Silva
Anabela Real
Paulo Araújo Correia
Rosa Venâncio
Marta Freitas
Francisco Oliveira
Rosário Gamboa
Patrícia Faro
Catarina Lobo
Pompeu Martins
Palmira Maciel
Ana lsabel Santos
Maria João Castro
Alexandra Lucas Coelho
Ana Jara
André Carmo
Ana Rajado
António Louçã
António Filipe
Carlos Rabaçal
Fernando Rosas
Francisco Fanhais
Joaquim Santos
João Ramos de Almeida
José Manuel Pureza Manuel Loff
Lindo António Pratas Cambão
Osvaldo da Fonseca Grilo
Henrique Raposo
Presidente da AIMA
Organizações:
Chefias do PAN, LIVRE e PCTP/MRPP
Alto Comissariado para a Migração
Observatório contra o Racismo e Xenofobia
Grupo ANTIFA
SOS Racismo
Esquerda.net
Bloco de Esquerda
RDA69 - Recreativa dos Anjos
Mesquita Martim Moniz Jam-e-Masjid
G.A.r.A.
Ritmos de Resistência
Partido Comunista Português
Númena
Agora Europa
Movimento Vida Justa
Associação 25 de Abril
Casa do Brasil
ILGA
Academia Cidadã
Acção Cooperativista
AfroFemKoop
Afrolink
Afrolis Associação Cultural
Alvorada da floresta
Associação 25 de Abril de Genebra
Associação Cavaleiros de São Brás
Associação Precários I nflexíveis
Associação Hiparthop
Associação Kosmicare
Associação Mulheres na Arquitectura
Associação Passa Sabi
Associação Raízes do Bairro de Santa Marta
Associação Sendas e Pontes - Associação lntercultural e para
lnclusão das Comunidades Ciganas
BANTUMEN
Baque do Tejo
Bruxelles Panthêres
BUALA
Canto do Curió
Casa do Brasil de Lisboa
Chão - Oficina de Etnografia Urbana
CIDAC - Centro de lntervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral
CIVITAS Braga - Associação para a Defesa e Promoção dos
Direitos dos Cidadãos
Climáximo
Colectivo Consciência Negra
Colectivo FACA
Colectivo Gaio
Colectivo Afreketê
Colectivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa
Colectivo Nu Sta Djunto
Colectivo Reconvexo
Comité de Solidariedade com Palestina
Coro da Achada
Decolonizing Sexualities Network
DiEM25
Djass-Associação de Afrodescendentes
Estúdio Manifesto
Fado Bicha
FEMAFRO - Associação de Mulheres Negras. Africanas
Afrodescendentes em Portugal
Feministas HlsTÉRlcAs
Festival Feminista de Lisboa
ForçAfricana
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEPEAR-UFRJ)
Grupo EducAR - Educação Antirracista
GTO LX
Habita!
Habitação Hoje
Humans Before Borders
lniciativa Cigana
INMUNE - lnstituto da Mulher Negra em Portugal
Jornal BuEtnico
Kale Amenge
Letras Nómadas
Levantados do Chão
Leve-Leve Colectivo
Livraria das lnsurgentes
Lumbardhi Foundation
Mulheres Negras Escurecidas
NAC - Núcleo Antirracista de Coimbra
Nega Filmes & Produções
Núcleo Antifascista de Barcelos
Núcleo Antifascista de São Miguel - Açores -
Núcleo Antifascista do Porto
Núcleo de Estudos e Estudantes Africanos FLUL
O Lado Negro da Força
OVO PT I Observatório Violência Obstétrica em Portugal
União de Resistentes Antifascistas Portugueses