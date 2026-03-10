"Serei um Presidente exigente". Seguro cumpre segundo dia de roteiro da tomada de posse e pede "acordo equilibrado" para lei laboral

CNN Portugal , AM
Há 43 min


 

Presidente da República esteve em Mourísia, Arganil

António José Seguro visitou, esta terça-feira, Mourísia, em Arganil, onde falou sobre as negociações da lei laboral que na segunda-feira acabaram sem consenso.

"O país precisa de um acordo equilibrado em matéria de legislação laboral. E das informações que recolhi, nada está fechado. E por isso o meu apelo, renovo aqui, é que os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários e o Governo voltem rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes. Eu sou um homem de esperança. E a minha esperança é que o regresso à mesa das negociações conduza a um acordo equilibrado. É esse o meu desejo".

Em Mourísia, o Presidente da República disse ainda aos populares que estes "podem contar com o vosso Presidente da República" e que os "muitos dos problemas que existem dependem daquilo que nós podemos fazer para os melhorar e para os solucionar".

"A atenção que a Mourísia precisa e o interior do nosso país exige respostas da política. E, sobretudo, quando se fazem promessas de apoio, é importante que essas promessas sejam concretizadas. O Sr. Presidente da Câmara acabou de me informar que ainda há apoios por concretizar em termos dos incêndios que ocorreram no verão passado. E que só no Conselho de Arganil estamos a falar de cerca de 4 milhões de euros. E, portanto, o meu apelo é que menos expectativas, mais apoios. Menos palavras, mais atos", referiu o chefe de Estado.

Voltando a referir que será "um presidente exigente", Seguro assegurou ainda que "nunca" dispensará "o conselho do povo" e explicou que estas "visitas servem para ouvir os portugueses".

Seguro lembrou ainda que foi criada uma Comissão Técnica Independente por causa dos incêndios, mas que três meses depois "ainda não tem todos os membros".

"Essa lei entrou em vigor em janeiro. Estamos em março e essa Comissão ainda não tem todos os membros, que são doze, para poder começar a funcionar. E dentro de poucos meses temos novamente o verão e uma época potencial de incêndios. Ora, aqui está um exemplo do que não pode acontecer no nosso país. Quando se toma uma decisão, ela tem que ser num momento certo e tem que entrar em funcionamento para cumprir com os seus objetivos. É também desta exigência que eu falo. E isto não precisa de dinheiro. Precisa apenas de mudar a maneira como se faz política em Portugal."

Temas: Mourísia Arganil António José Seguro Lei laboral Tomada de Posse

Presidente Seguro

"Serei um Presidente exigente". Seguro cumpre segundo dia de roteiro da tomada de posse e pede "acordo equilibrado" para lei laboral

Há 43 min
05:26

Seguro recebido em clima de festa na aldeia de Arganil que esteve cercada pelas chamas em agosto

Há 44 min
14:53

"O país precisa de um tempo longo de estabilidade política": a entrevista a Eduardo Ferro Rodrigues na íntegra

Ontem às 23:04
00:53

O momento em que António José Seguro condecora Marcelo Rebelo de Sousa com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade

Ontem às 18:20
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Ontem às 09:09

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Ontem às 14:12

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Ontem às 07:47

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Ontem às 05:59

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:11

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08
opinião
Nuno Fonseca

O perigo à espreita quando desliza para a direita no seu Android - a ameaça ao Google Discover

8 mar, 16:28

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

Ontem às 12:55

Aqui, os campistas dormem entre sepulturas sem nome: a história sombria por trás de uma ilha paradisíaca

8 mar, 17:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

8 mar, 07:00

Japão instala primeiro míssil de longo alcance desenvolvido no país

Ontem às 06:15