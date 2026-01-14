Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Há 34 min

Causas do fogo ainda não são conhecidas

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira,pelas 16:10, num prédio residencial situado no Largo das Olarias, na zona da Mouraria, junto ao castelo de São Jorge, em Lisboa.

O fogo teve origem no 4.º piso do prédio.

No local encontram-se mobilizadas cinco viaturas e 18 bombeiros, que estão a combater as chamas e a assegurar a segurança da zona envolvente.

Até ao momento, não há registo de vítimas, embora as autoridades alertem para eventuais alterações à medida que a ocorrência evolui.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

A PSP montou perímetro de segurança no local. A rua onde os bombeiros combatem o incêndio está cortada.