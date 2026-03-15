Motociclista morre em despiste em Setúbal

Há 1h e 57min

Óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação

Uma pessoa morreu este domingo de madrugada, na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada da Graça, na cidade de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 00:15, ocorreu na Estrada da Graça, junto à Ponte das Fontainhas.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Setúbal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.

A Lusa contactou as autoridades para saber o género e a idade da vítima mortal, mas nenhuma disponibilizou a informação.