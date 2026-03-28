Colisão faz sete feridos na EN246 em Arronches. Três estão em estado grave

Há 2h e 1min

Os três feridos considerados graves são “duas mulheres e um homem”

Três feridos graves e quatro ligeiros é o resultado de uma colisão entre dois automóveis ocorrida hoje de manhã na Estrada Nacional 246 (EN246), em Mosteiros, no concelho de Arronches, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explicou à agência Lusa que as sete vítimas do acidente, entre os 49 e os 61 anos, já foram transportadas para o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

O alerta para a colisão, que aconteceu ao quilómetro 46 da EN246, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, foi dado às autoridades às 09:30.

Os três feridos considerados graves são “duas mulheres e um homem”, precisou à Lusa a fonte do comando sub-regional da Proteção Civil, acrescentando que, por sua vez, “dois homens e duas mulheres” sofreram os ferimentos considerados ligeiros.

O troço da EN246 na zona onde aconteceu o sinistro permanecia cortado, em ambos os sentidos, às 10:57, para lavagem do piso e remoção dos destroços das viaturas envolvidas na colisão, disse.

Para o local, foram mobilizados 32 operacionais, apoiados por 14 viaturas, incluindo bombeiros, GNR Proteção Civil Municipal de Arronches e Instituto Nacional de Emergência e Proteção Civil (INEM), que acionou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Portalegre.